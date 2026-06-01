قاتل متواری در کمتر از ۱۲ ساعت در تبریز دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: در پی وقوع سه فقره قتل در تبریز، بررسی موضوع بلافاصله بصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت .

وی افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد، مقتولین یک خانم میانسال، یک خانم نوجوان و یک مرد میانسال است که توسط قاتل مضروب که خانم ها در محل فوت و مرد میانسال در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت نموده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می گردد.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد : ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در کمتر از ۱۲ ساعت قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطر نشان کرد: قاتل که مردی جوان می باشد در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) معترف و انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتولین عنوان که ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.