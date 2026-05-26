۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

قاتل متواری در کمتر از ۳ ساعت در تبریز دستگیر شد

تبریز- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری قاتل متواری در کمتر از ۳ ساعت در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل مرد جوان در حاشیه شهر تبریز، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود:با بررسی های انجام گرفته مشخص شد ، مقتول مرد جوانی است که در حاشیه شهر تبریز به ضرب چاقو توسط قاتل مضروب و در دم فوت نموده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می گردد.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در کمتر از ۳ ساعت قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان در پایان خاطر نشان کرد: قاتل در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) معترف و انگیزه خود را اختلافات قبلی با مقتول که برادر او نیز بود عنوان که ضمن تشکیل پرونده ، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد .

