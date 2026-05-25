  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

پایان ماجرای قتل در مراغه

پایان ماجرای قتل در مراغه

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه اعلام کرد قاتلی که هفته گذشته با استفاده از سلاح سرد مرد ۴۰ ساله را به قتل رسانده بود از ترس دستگیری اقدام به خودکشی نموده و به زندگی خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی ظهر دوشنبه در تشریح این خبر بیان داشت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل مرد جوانی در هفته گذشته در شهرستان مراغه، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت .

این مقام انتظامی افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد، قاتل ۴۰ ساله با ضربات چاقو مرد را مجروح و به بیمارستان منتقل که مضروب پس از انتقال به بیمارستان فوت نموده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری شده است.

سرهنگ فارسی تصریح کرد: با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی ماموران پلیس آگاهی شهرستان مشخص شد قاتل به یکی از شهرستان استان آدربایجان غربی گریخته و دستگیری قاتل در دستور کار قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: با پی گیری و هماهنگی لازم پس از اعزام مامورین به استان همجوار مشخص شد قاتل از ترس دستگیری اقدام به خودکشی نموده و به زندگی خود نیز پایان داده است.

فرمانده انتظامی مراغه در پایان تصریح کرد: فراگیری مهارت های کنترل خشم و مراجعه به مشاوران می‌توانست از وقوع این حادثه تلخ پیشگیری کند.

کد مطلب 6840791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها