۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

دستگیری قاتل فراری در میانه به‌خاطر اختلاف مالی ۲۰۰ هزار تومانی

تبریز- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان شرقی از شناسایی و دستگیری قاتل متواری در شهرستان میانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آذربایجان‌شرقی روز دوشنبه اعلام کرد: در پی کشف جسد فرد مجهول‌الهویه در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان میانه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

این مرکز افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان میانه با انجام اقدامات تخصصی، تحقیقات فنی و بررسی سرنخ‌های موجود، در کمتر از یک هفته هویت مقتول و عامل ارتکاب قتل را شناسایی و قاتل متواری را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

این مرکز تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلاف حساب مالی بر سر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان عنوان کرد.

این مرکز در ادامه گفت: بر اساس این گزارش، متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس ضمن تأکید بر پرهیز از رفتارهای خشونت‌آمیز و حل اختلافات از طریق مراجع قانونی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

