قاتل فراری در مراغه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح یکشنبه با اعلام این خبر بیان کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع خانوادگی در یکی از محلات مراغه در هفته گذشته، عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل مورد اعزام می شوند و در بررسی صحنه جرم مشخص می شود که پسر ۳۵ ساله خانواده بر اثر مشاجره و درگیری ، پدر ۸۱ ساله خود را با آلت قتاله مجروح و متواری می شود که پس از انتقال پدر به بیمارستان در اثر شدت جراحات فوت می شود.

با توجه به حساسیت موضوع سریعا اکیپ ویژه ای از کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری قاتل تشکیل و با تلاش های صورت گرفته و بکارگیری شگردهای خاص پلیسی قاتل کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مراغه علت قتل را مشکلات خانوادگی و اعتیاد قاتل عنوان کرد و افزود:معضل اعتیاد و همچنین ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت،عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاها جبران ناپذیر هستند.