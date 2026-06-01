محمد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدام دولت در راستای تشکیل ستادی برای بازسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده بدون مشارکت شهرداری‌ها، گفت: مصوبات شهرداری‌ها با شوراهای اسلامی شهر مرتبط است و شوراها می‌توانند در این زمینه نقش الزام‌آور داشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها از متولیان اصلی حوزه بازسازی به شمار می‌روند، اظهار کرد: باید از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده شود. شهرداری‌ها از ظرفیت مالی قابل توجهی برخوردارند، به‌ گونه‌ای که بودجه آنها چندین برابر برخی اعتبارات دولتی است.

بیات گفت: دولت می‌تواند از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده کند و اعتبارات مربوطه، از جمله منابع پیش‌بینی‌شده در مواد قانونی مرتبط، به حساب شهرداری‌ها واریز شود تا آنها بتوانند نسبت به اجرای پروژه‌های بازسازی اقدام کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد متفاوت شهرداری‌ها، تصریح کرد: در برخی کلان‌شهرها این روند انجام شده، اما در شهرهای کوچک مشکلاتی وجود دارد. همچنین تأکید شد که شهرداری‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از اعتبارات خود و در چارچوب مصوبات لازم اقدام کنند.

بیات در ادامه با اشاره به نقش شوراها و فرمانداری‌ها، بیان کرد: انتظار می‌رود از ظرفیت شهرداری‌ها استفاده شده و شهرداری‌ها نیز بخشی از مسئولیت‌ها را بر عهده گرفته و سهم خود را در پیشبرد امور ایفا کنند. حضور شهرداری‌ها در حوزه بازسازی می‌تواند به تسریع امور کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد شهرداری تهران در شرایط جنگ و همچنین در حوزه رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی، افزود: عملکرد شهرداری کلانشهر تهران عالی بود، چه در حوزه مبالغی که برای ودیعه مسکن ارائه داد و چه در حوزه تسهیلات بلاعوض که ارائه کرد. از طرف دیگر شاهد رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی بودیم که به نوعی التیام آلام آسیب دیدگان جنگ رمضان بود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما در شهرهای کوچک بعضا اینطوری نبود. در برخی از شهرداری‌های شهرهای کوچک همواره نگاه به دست دولت است، اما در تهران اینگونه نبود. از تمام ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات به خسارت‌دیدگان در جنگ استفاده شد و باید از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده کرد.