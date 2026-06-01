وزارت اقتصاد پیشگام حمایت از اشتغال در شرایط اضطرار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، پس از بروز شرایط اضطرار ناشی از جنگ تحمیلی و تأثیر آن بر فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی کشور، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از کاهش نیروی کار به یکی از اولویتهای اصلی دولت تبدیل شد. در همین راستا و بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و کارگروه اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مأمور شد سازوکار اجرایی حمایت از اشتغال بنگاههای اقتصادی آسیبدیده را در کوتاهترین زمان ممکن طراحی و اجرا کند.
وزارت اقتصاد با اتکا به زیرساختهای ایجادشده در سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات)، ضمن بازطراحی کامل فرآیندهای اجرایی، تدوین دستورالعملهای جدید، انعقاد قراردادهای عاملیت با بانکها و مؤسسات عامل و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی کشور، موفق شد فرآیندی را که در شرایط عادی نیازمند ماهها زمان برای طراحی و اجرا بود، در کمتر از یک ماه عملیاتی کند.
سامانه کات به نشانی https://kat.mefa.ir بهعنوان زیرساخت ملی مدیریت تسهیلات اشتغال و تولید کشور، امکان ثبت درخواست، تبادل اطلاعات، اعتبارسنجی، نظارت و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات را بهصورت متمرکز، برخط و شفاف فراهم کرده و در این طرح نیز نقش محوری در شناسایی، ثبتنام و معرفی متقاضیان واجد شرایط ایفا کرده است.
بر اساس اطلاعات ثبتشده در این سامانه، تاکنون بیش از ۵۰ هزار متقاضی برای ثبت درخواست اقدام کردهاند که از این تعداد، بیش از ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی واجد شرایط برای بهرهمندی از تسهیلات حمایت از اشتغال در شرایط اضطرار به بانکها و مؤسسات عامل معرفی شدهاند. مجموع تسهیلات درخواستی این بنگاهها بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۵ همت، بوده و این واحدها در مجموع بیش از ۴۷۰ هزار فرصت شغلی را در سراسر کشور پوشش میدهند؛ موضوعی که نشان میدهد استمرار فعالیت این بنگاهها و حفظ اشتغال نیروی کار آنها یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح ملی است. این طرح با رویکردی مرحلهای و هدفمند طراحی شده است.
در گام نخست، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار بیمهشده از طریق سامانه کات امکان ثبت درخواست و انتخاب مؤسسه عامل و شعبه موردنظر خود را پیدا کردند. در گام بعدی نیز برای نخستینبار در کشور، فرآیند پرداخت تسهیلات به بنگاههای تکنفره بهصورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی از طریق بستر «دیما بانک ملت» عملیاتی شد؛ اقدامی که بهعنوان یکی از نمونههای موفق توسعه خدمات مالی دیجیتال در شرایط بحران شناخته میشود. همچنین فرآیند حمایت از بنگاههای دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار نیز در قالب مرحلهای مستقل طراحی و اجرا شده است.
یکی از مهمترین ویژگیهای این طرح، حذف بخش قابل توجهی از فرآیندهای سنتی و کاغذی، استفاده از اطلاعات واقعی و برخط، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در رسیدگی به درخواستها بوده است.
متقاضیان توانستند بدون مراجعه به دستگاههای متعدد، درخواست خود را ثبت و بانک و شعبه موردنظر خود را انتخاب کنند. این رویکرد، علاوه بر افزایش رضایتمندی متقاضیان، موجب توزیع مناسب مراجعات در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات شده است. در کنار اقدامات اجرایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با راهاندازی مرکز تماس تخصصی سامانه کات با سرشماره ۸۹۰۰ و بهرهگیری از دهها کارشناس پاسخگو، بستر مناسبی برای راهنمایی، پشتیبانی و پاسخگویی به متقاضیان فراهم کرده است. این مرکز در مدت اجرای طرح به هزاران تماس پاسخ داده و نقش مهمی در تسهیل فرآیندها و کاهش مراجعات حضوری ایفا کرده است.
در حال حاضر، فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات معرفیشدگان با همکاری بانکها و مؤسسات عامل در جریان است و روند پرداختها بهصورت مستمر در حال افزایش است. پیشبینی میشود اجرای کامل این طرح نقش مؤثری در حفظ صدها هزار فرصت شغلی، افزایش تابآوری بنگاههای اقتصادی و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی کشور داشته باشد. تجربه اجرای این طرح نشان میدهد استفاده از زیرساختهای دولت هوشمند، معماری پلتفرمی و همکاری نزدیک میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، شبکه بانکی و سایر دستگاههای اجرایی میتواند زمینه ارائه خدمات حمایتی گسترده، هدفمند و سریع را حتی در شرایط بحرانی فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان نخستین دستگاه اجرایی کشور که موفق به عملیاتیسازی گسترده حمایتهای اشتغالمحور در شرایط اضطرار شده، الگویی موفق از مدیریت هوشمند بحران، حمایت از تولید و صیانت از اشتغال را در سطح ملی به نمایش گذاشته است.
