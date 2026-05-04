به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله سوم اعطای تسهیلات طرح «حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطرار» با هدف حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در شرایط جنگی که دارای بیش از ۵۰ نیروی کار هستند، آغاز شد.
این اقدام با هدف اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و خدماتی و در ادامه اجرای بستههای حمایتی دولت برای پشتیبانی از کسبوکارهای آسیبدیده در شرایط اضطرار، انجام می شود.
همچنین این طرح، در راستای اجرای مصوبات کارگروه اقتصادی دولت و با هدف تأمین سرمایه در گردش کوتاهمدت، کمک به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تابآوری اقتصادی بنگاهها در دستور کار قرار گرفته است.بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، در مراحل پیشین این طرح، بنگاههای یکنفره و همچنین بنگاههای دارای دو تا ۵۰ نفر نیروی کار از تسهیلات حمایتی بهرهمند شدهاند و در مرحله سوم، بنگاههای اقتصادی دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی کار مشمول دریافت این تسهیلات خواهند شد.
مطابق ضوابط تعیینشده، تمامی بنگاههای اقتصادی حقیقی و حقوقی که دارای شماره ثبت یا شناسه ملی و کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی هستند و بیش از ۵۰ نفر نیروی کار بیمهشده در لیست بیمه دیماه ۱۴۰۴ دارند، در صورت قرار داشتن در رستههای فعالیت و استانهای آسیبدیده تعیینشده، میتوانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.بر اساس این طرح، مبلغ تسهیلات به ازای هر فرد شاغل در بنگاه و مطابق لیست بیمه دیماه ۱۴۰۴ معادل ۲۲۰ میلیون ریال تعیین شده است که تقریباً معادل حداقل حقوق پایه و مزایای مستمر یک ماه محسوب میشود.
بنگاهها میتوانند به تعداد کارکنان شاغل یا کمتر از آن نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند و مبلغ تسهیلات به حساب شرکت واریز خواهد شد. دوره بازپرداخت این تسهیلات شش ماهه بوده و نرخ سود آن نیز مطابق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، ۲۳ درصد سالانه تعیین شده است.
در عین حال برای تشویق بنگاهها به حفظ اشتغال، در صورت حفظ کارکنان تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، نرخ سود تسهیلات به عنوان پاداش به ۱۷.۵ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین در صورتی که تعداد کارکنان بنگاههایی که بر اساس آن تسهیلات دریافت کردهاند تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ به ۸۰ درصد یا کمتر کاهش یابد، علاوه بر نرخ سود ۲۳ درصد، ۱۵ درصد جریمه نیز اعمال خواهد شد.
فرآیند ثبتنام برای دریافت این تسهیلات از ۱۲ اردیبهشتماه آغاز شده و تا ۲۲ اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت. متقاضیان واجد شرایط میتوانند در بازه زمانی اعلامشده، درخواست خود را صرفاً از طریق «سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات)» به نشانی اینترنتی kat.mefa.ir ثبت کنند.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۸۹۰۰ تماس بگیرند.
