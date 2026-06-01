سردار حسن حکمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان عاشقان حسینی زائران خمینی(ره) که از سال ۱۳۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است، امسال بیستوهشتمین حرکت خود را با رویکردی متناسب با شرایط روز برگزار میکند.
وی افزود: بر این اساس، برنامه امسال بهجای حرکت سراسری به سمت حرم مطهر امام خمینی(ره)، در قالب دوی امدادی و حرکت مردمی در پنج نقطه استان اصفهان اجرا خواهد شد.
فرمانده دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع) نیروی زمینی سپاه با اشاره به اهداف این حرکت گفت: این برنامه با هدف تجدید بیعت با آرمانهای بلند حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و تأکید بر استمرار راه شهدا برگزار میشود و شرکتکنندگان در طول مسیر با حضور در تجمعات و برنامههای مردمی، پیام وفاداری خود به انقلاب اسلامی و ولایت را به نمایش خواهند گذاشت.
وی با تأکید بر جایگاه این حرکت در میان نیروهای انقلابی و مردم استان تصریح کرد: کاروان عاشقان حسینی زائران خمینی(ره) طی نزدیک به سه دهه گذشته به نمادی از عشق و ارادت به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و تجدید پیمان با رهبر معظم انقلاب تبدیل شده است و امسال نیز این مسیر با حضور اقشار مختلف مردم ادامه خواهد یافت.
حکمتیان ادامه داد: شرکتکنندگان در این برنامه ضمن حضور در مراسمها و تجمعات پیشبینیشده، بار دیگر بر حمایت از نظام جمهوری اسلامی، تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و پاسداشت خون شهدای والامقام انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تأکید خواهند کرد.
وی همچنین از پیشبینی برنامههای فرهنگی و معنوی در حاشیه این حرکت خبر داد و گفت: حضور در گلزارهای شهدا، ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و برگزاری برنامههای فرهنگی و تبیینی از جمله بخشهای در نظر گرفته شده برای این دوره از حرکت کاروان است.
فرمانده دانشگاه حضرت امیرالمؤمنین (ع) نیروی زمینی سپاه خاطرنشان کرد: تلاش شده است این حرکت افزون بر جنبههای نمادین و میدانی، حامل پیامهای فرهنگی، معنوی و اجتماعی برای نسل جوان باشد و بتواند در ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و ولایتمداری نقشآفرینی کند.
وی ابراز امیدواری کرد: بیستوهشتمین حرکت کاروان عاشقان حسینی زائران خمینی(ره) همچون سالهای گذشته زمینهساز تقویت ارزشهای انقلاب اسلامی و انتقال آرمانهای امام راحل و شهدا به نسلهای آینده باشد.
