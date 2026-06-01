  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۰

مهلت یک ماهه دادستانی یاسوج به کارخانه قند برای رفع آلودگی فاضلاب

مهلت یک ماهه دادستانی یاسوج به کارخانه قند برای رفع آلودگی فاضلاب

یاسوج-معاون دادستان یاسوج گفت: دادستان یاسوج به کارخانه قند یک ماه مهلت داد در صورت مرتفع نشدن مشکل پساب و بوی نامطبوع برخورد قضایی با عاملان آلودگی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جلال‌فر عصر دوشنبه در نشست بررسی مشکل پساب کارخانه قند یاسوج با اشاره به پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی در این خصوص اظهار کرد: از سال گذشته مکاتبات متعددی میان دادستانی، اداره کل حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی و کارخانه قند انجام شده و در این نامه‌نگاری‌ها به صراحت بر لزوم رفع مشکل انتشار بوی نامطبوع و آلودگی‌های زیست‌محیطی تأکید شده است.

وی افزود: با وجود تذکرات و فرصت‌های داده شده، تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده و با گذشت حدود یک سال از آخرین اخطارهای صادر شده، نه پاسخ مناسبی دریافت کرده‌ایم و نه شاهد رفع کامل این معضل بوده‌ایم.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با بیان اینکه موضوع مورد مطالبه جدی مردم و رسانه‌ها است، تصریح کرد: آنچه امروز با آن مواجه هستیم صرفاً یک مشکل ساده نیست، بلکه تعرض آشکار به حقوق شهروندان یاسوج محسوب می‌شود.

وی با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی گفت: حفاظت از محیط زیست وظیفه همگانی است و هرگونه فعالیت اقتصادی که با آلودگی محیط زیست همراه باشد، ممنوع است و همچنین مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی، در صورت تشخیص و اعلام دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست و شبکه بهداشت، اقدامات تهدیدکننده سلامت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: با وجود تمامی این مسائل و در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تصمیم گرفته شد آخرین فرصت یک‌ماهه برای رفع مشکل به کارخانه قند داده شود.

معاون دادستان یاسوج تأکید کرد: پس از پایان این مهلت، در صورت استمرار آلودگی، بدون هیچ‌گونه مماشات و اغماضی اقدامات قانونی انجام خواهد شد و حتی توقف بخشی از فعالیت کارخانه که منشأ آلودگی است در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت صرفاً متوجه شخصیت حقوقی کارخانه نخواهد بود و در صورت تشکیل پرونده، مدیران و مسئولان مرتبط نیز به عنوان اشخاص حقیقی تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با اشاره به رویکرد حمایتی دستگاه قضایی از بخش تولید اظهار داشت: سیاست اصلی دادستانی در سال‌های اخیر حمایت از سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی بوده است و نمونه آن نیز حمایت‌های صورت گرفته از کارخانه قند در مقاطع مختلف است، اما این حمایت‌ها به معنای چشم‌پوشی از حقوق مردم و الزامات قانونی نیست.

وی افزود: باید میان حمایت از تولید و حفظ حقوق شهروندان تعادل برقرار شود و در کنار تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، سلامت مردم و محیط زیست نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج همچنین از تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های متولی برای بررسی راهکارهای رفع این مشکل خبر داد و ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها، مشکل پساب و بوی نامطبوع کارخانه قند یاسوج در مدت تعیین شده برطرف شود.

وی در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی به صورت جدی روند اجرای تعهدات را رصد خواهد کرد و در صورت عدم تحقق وعده‌ها، اقدامات قانونی لازم در راستای صیانت از حقوق عامه و سلامت شهروندان انجام خواهد شد.این نسخه با ساختار و ادبیات رایج خبرگزاری مهر (تیتر، لید و بدنه خبری با نقل‌قول‌های غیرمستقیم و مستقیم) تنظیم شده است.

کد مطلب 6847080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها