به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی عصر دوشنبه در نشست بررسی مشکل پساب کارخانه قند یاسوج با اشاره به دغدغه‌های شهروندان و مسئولان درباره وضعیت زیست‌محیطی این واحد صنعتی اظهار کرد: کارخانه قند یاسوج در اواخر دهه ۴۰ احداث شده و در آن زمان اراضی علی‌آباد برای ایجاد حوضچه‌های فاضلاب و انتقال پساب به این مجموعه واگذار شد.

وی افزود: در سال‌های گذشته به دلیل عدم فعالیت مستمر کارخانه و همچنین توسعه شهرنشینی در اطراف مجموعه، مسائل و چالش‌های جدیدی در حوزه مدیریت پساب ایجاد شده که نیازمند بررسی و رفع اصولی است.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با بیان اینکه مسیر انتقال فاضلاب و کانال‌های انتقال در برخی نقاط دچار شکستگی و فرسودگی شده بود، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شده و در برخی نقاط نیز خطوط انتقال تعویض یا اصلاح شده است.

قاسمی ادامه داد: برای پایش مستمر کیفیت پساب، در سال ۱۴۰۳ با آزمایشگاه‌های معتمد و دارای تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست قرارداد منعقد شد تا نمونه‌برداری‌های دوره‌ای به صورت تصادفی انجام و نتایج مستقیماً در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست ثبت شود.

وی از اجرای طرح راه‌اندازی فیلترهای ممبران خبر داد و گفت: این پروژه با هدف کاهش حجم پساب از مبدأ در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری کامل از آن، حدود ۷۰ درصد از حجم پساب کارخانه کاهش یابد.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش افزود: یکی از مهم‌ترین منابع تولید پساب در کارخانه، آب حاصل از شست‌وشوی مواد مورد استفاده در فرآیند تصفیه شربت قند است که با راه‌اندازی سیستم ممبران، بخش عمده‌ای از این آب بازیافت خواهد شد.

قاسمی همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه فاضلاب بهداشتی اشاره کرد و گفت: سپتیک‌های قدیمی احیا و یک سپتیک جدید نیز در مجموعه احداث شده تا فاضلاب‌های بهداشتی به صورت مجزا مدیریت شوند.

وی یکی از عوامل بوی نامطبوع در برخی مقاطع را ورود مواد آلی ناشی از فرآوری چغندر و همچنین ورود آب‌های سطحی و فاضلاب‌های خارج از کارخانه به مسیر انتقال دانست و افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از ورود فاضلاب‌های غیرمرتبط به خطوط انتقال کارخانه است که بارها در جلسات مختلف مستندات آن ارائه شده است.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج از ساخت و نصب دستگاه «نرمه‌گیر» برای جلوگیری از ورود بقایای چغندر به حوضچه‌های فاضلاب خبر داد و گفت: این دستگاه در حال ساخت است و با بهره‌برداری از آن، بخش مهمی از مشکلات ناشی از فساد مواد آلی در حوضچه‌ها برطرف خواهد شد.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالکیتی اراضی علی‌آباد اشاره کرد و افزود: بخشی از اراضی مورد استفاده کارخانه درگیر پرونده‌های حقوقی است و این موضوع اجرای برخی طرح‌های زیرساختی از جمله احداث تأسیسات تصفیه‌خانه را با مشکل مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، کارخانه قند یاسوج از سال ۱۴۰۰ تاکنون بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان در حوزه محیط زیست هزینه کرده و اقدامات متعددی از جمله خرید تجهیزات، اصلاح خطوط انتقال، احداث سپتیک‌ها و ساماندهی حوضچه‌ها را به انجام رسانده است.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با تأکید بر نقش این واحد صنعتی در اشتغال استان گفت: بیش از ۲۳۰ نفر به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند و هزاران نفر نیز به صورت غیرمستقیم از فعالیت آن ارتزاق می‌کنند.

قاسمی در پایان خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی از صبه گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی عصر دوشنبه در نشست بررسی مشکل پساب کارخانه قند یاسوج با اشاره به دغدغه‌های شهروندان و مسئولان درباره وضعیت زیست‌محیطی این واحد صنعتی اظهار کرد: کارخانه قند یاسوج در اواخر دهه ۴۰ احداث شده و در آن زمان اراضی علی‌آباد برای ایجاد حوضچه‌های فاضلاب و انتقال پساب به این مجموعه واگذار شد.

وی افزود: در سال‌های گذشته به دلیل عدم فعالیت مستمر کارخانه و همچنین توسعه شهرنشینی در اطراف مجموعه، مسائل و چالش‌های جدیدی در حوزه مدیریت پساب ایجاد شده که نیازمند بررسی و رفع اصولی است.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با بیان اینکه مسیر انتقال فاضلاب و کانال‌های انتقال در برخی نقاط دچار شکستگی و فرسودگی شده بود، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شده و در برخی نقاط نیز خطوط انتقال تعویض یا اصلاح شده است.

قاسمی ادامه داد: برای پایش مستمر کیفیت پساب، در سال ۱۴۰۳ با آزمایشگاه‌های معتمد و دارای تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست قرارداد منعقد شد تا نمونه‌برداری‌های دوره‌ای به صورت تصادفی انجام و نتایج مستقیماً در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست ثبت شود.

وی از اجرای طرح راه‌اندازی فیلترهای ممبران خبر داد و گفت: این پروژه با هدف کاهش حجم پساب از مبدأ در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری کامل از آن، حدود ۷۰ درصد از حجم پساب کارخانه کاهش یابد.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با اشاره به سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش افزود: یکی از مهم‌ترین منابع تولید پساب در کارخانه، آب حاصل از شست‌وشوی مواد مورد استفاده در فرآیند تصفیه شربت قند است که با راه‌اندازی سیستم ممبران، بخش عمده‌ای از این آب بازیافت خواهد شد.

قاسمی همچنین به اقدامات صورت گرفته در حوزه فاضلاب بهداشتی اشاره کرد و گفت: سپتیک‌های قدیمی احیا و یک سپتیک جدید نیز در مجموعه احداث شده تا فاضلاب‌های بهداشتی به صورت مجزا مدیریت شوند.

وی یکی از عوامل بوی نامطبوع در برخی مقاطع را ورود مواد آلی ناشی از فرآوری چغندر و همچنین ورود آب‌های سطحی و فاضلاب‌های خارج از کارخانه به مسیر انتقال دانست و افزود: بخشی از مشکلات موجود ناشی از ورود فاضلاب‌های غیرمرتبط به خطوط انتقال کارخانه است که بارها در جلسات مختلف مستندات آن ارائه شده است.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج از ساخت و نصب دستگاه «نرمه‌گیر» برای جلوگیری از ورود بقایای چغندر به حوضچه‌های فاضلاب خبر داد و گفت: این دستگاه در حال ساخت است و با بهره‌برداری از آن، بخش مهمی از مشکلات ناشی از فساد مواد آلی در حوضچه‌ها برطرف خواهد شد.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالکیتی اراضی علی‌آباد اشاره کرد و افزود: بخشی از اراضی مورد استفاده کارخانه درگیر پرونده‌های حقوقی است و این موضوع اجرای برخی طرح‌های زیرساختی از جمله احداث تأسیسات تصفیه‌خانه را با مشکل مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود همه محدودیت‌ها، کارخانه قند یاسوج از سال ۱۴۰۰ تاکنون بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان در حوزه محیط زیست هزینه کرده و اقدامات متعددی از جمله خرید تجهیزات، اصلاح خطوط انتقال، احداث سپتیک‌ها و ساماندهی حوضچه‌ها را به انجام رسانده است.

مدیرعامل کارخانه قند یاسوج با تأکید بر نقش این واحد صنعتی در اشتغال استان گفت: بیش از ۲۳۰ نفر به صورت مستقیم در این کارخانه مشغول به کار هستند و هزاران نفر نیز به صورت غیرمستقیم از فعالیت آن ارتزاق می‌کنند.

قاسمی در پایان خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های اجرایی از صنایع استان شد و افزود: انتظار داریم همه دستگاه‌ها در کنار مطالبه‌گری، برای رفع مشکلات و تداوم فعالیت این واحد تولیدی نیز همکاری و همراهی لازم را داشته باشند. نایع استان شد و افزود: انتظار داریم همه دستگاه‌ها در کنار مطالبه‌گری، برای رفع مشکلات و تداوم فعالیت این واحد تولیدی نیز همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.