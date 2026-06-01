مشکل بوی نامطبوع فاضلاب کارخانه قند باید ظرف یک ماه کاهش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم شریفی عصر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت فاضلاب کارخانه قند یاسوج، اظهار کرد: بوی نامطبوع ناشی از فاضلاب این کارخانه در ماه‌های اخیر موجب نارضایتی شهروندان شده و به همین دلیل این نشست به صورت ویژه برگزار شد.

وی افزود: این موضوع در سال‌های اخیر بارها مورد بررسی قرار گرفته اما همچنان به عنوان یک مطالبه عمومی باقی مانده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به آثار بهداشتی و زیست‌محیطی این مسئله، گفت: هدف از برگزاری این جلسه، رسیدن به راهکارهای اجرایی برای رفع مشکل است.

وی تأکید کرد: آسیب به رودخانه بشار تنها ناشی از فاضلاب کارخانه قند نیست و منابع مختلفی در آلودگی این رودخانه نقش دارند.

شریفی بیان کرد: درباره سایر منابع آلاینده نیز در گذشته پیگیری‌های لازم انجام شده و این روند ادامه خواهد داشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بر اساس گزارش‌های کارشناسی، منشأ اصلی بوی نامطبوع موجود فاضلاب صنعتی کارخانه است، هرچند احتمال ورود فاضلاب خانگی به این چرخه نیز وجود دارد.

وی افزود: تفکیک فاضلاب خانگی و صنعتی یکی از اقدامات ضروری برای رفع این مشکل است.

شریفی با بیان اینکه همه دستگاه‌های مرتبط در قبال این موضوع مسئولیت دارند، تصریح کرد: هدف از این نشست یافتن راهکار و اجرای آن برای رفع دغدغه مردم است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در تشریح مصوبات جلسه گفت: پایش مشترک محیط زیست، مرکز بهداشت و دادستانی از مسیر انتقال و حوضچه‌های پساب کارخانه ظرف یک هفته آینده انجام می‌شود.

وی افزود: نتایج این پایش برای تصمیم‌گیری‌های بعدی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

شریفی ادامه داد: کارخانه قند یاسوج موظف شد حداکثر ظرف ۴۵ روز نسبت به راه‌اندازی تصفیه‌خانه فاضلاب و ساماندهی برکه‌های پساب اقدام کند.

وی گفت: پس از انجام این اقدامات، تأییدیه محیط زیست باید اخذ و به مراجع نظارتی ارائه شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین از تعیین مهلت دو ماهه برای تفکیک فاضلاب خانگی و صنعتی خبر داد.

شریفی اضافه کرد: انتظار داریم با اجرای این مصوبات، ظرف یک ماه آینده کاهش معناداری در بوی نامطبوع ایجاد شده و رضایت شهروندان تأمین شود.