به گزارش خبرنگار مهر، صالح پارسافر عصر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت فاضلاب کارخانه قند یاسوج اظهار کرد: موضوع فاضلاب این واحد صنعتی مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد، زیرا با وجود پیگیری‌های متعدد و تعهدات قبلی، اقدامات مؤثر برای رفع این معضل تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی افزود: در ماه‌های گذشته جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار و گزارش‌های مختلفی نیز به مراجع ذی‌ربط از جمله دادستانی ارائه شده است، اما همچنان وضعیت دفع فاضلاب کارخانه قند یاسوج نگران‌کننده است.

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسو با اشاره به اینکه کارخانه قند یاسوج در حاشیه جنوبی شهر و در مجاورت رودخانه بشار قرار دارد، تصریح کرد: این واحد صنعتی روزانه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ مترمکعب فاضلاب تولید می‌کند که عمدتاً حاصل شست‌وشوی چغندر، فرآیند استخراج شربت خام و شست‌وشوی تجهیزات کارخانه است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فاضلاب تولیدی بدون تصفیه مؤثر وارد حوضچه‌هایی شده و در نهایت به رودخانه بشار راه پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند آلودگی گسترده زیست‌محیطی و بهداشتی ایجاد کند.

پارسافر با بیان اینکه این حوضچه‌ها عملاً به محل تجمع پساب خام تبدیل شده‌اند، گفت: نبود سیستم تصفیه مناسب موجب انتشار بوی نامطبوع، رشد جلبک‌ها، آلودگی آب‌های سطحی و کاهش کیفیت منابع آبی منطقه شده است.

وی افزود: ورود مستمر مواد آلی و قندی به محیط، زمینه بروز پدیده غنی‌شدگی آب‌ها و تخریب زیستگاه‌های طبیعی را فراهم کرده و علاوه بر آسیب‌های محیط زیستی، سلامت ساکنان پایین‌دست رودخانه را نیز در معرض خطر قرار داده است.

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به استفاده کشاورزان و دامداران از آب رودخانه بشار اظهار کرد: این آب در بخش‌هایی برای کشاورزی، دامداری و حتی برخی فعالیت‌های شیلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آلودگی آن می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای سلامت انسان و محیط داشته باشد.

وی یادآور شد: حدود ۱۸ ماه پیش مسئولان کارخانه متعهد شدند نسبت به احداث تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی اقدام کنند، اما این پروژه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، احداث تصفیه‌خانه استاندارد با فرآیندهای بیولوژیکی، تکمیل واحدهای پیش‌تصفیه، پایش مستمر کیفیت آب رودخانه توسط دستگاه‌های مسئول و تدوین برنامه جامع مدیریت زیست‌محیطی در کارخانه را از مهم‌ترین راهکارهای رفع این مشکل عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه قوانین متعددی در حوزه جلوگیری از آلودگی آب، مدیریت پسماند و برخورد با آلاینده‌های زیست‌محیطی وجود دارد، گفت: با وجود ظرفیت‌های قانونی، تاکنون اقدام مؤثر و بازدارنده‌ای برای حل این مشکل صورت نگرفته است.

پارسافر همچنین از انجام بازدیدهای میدانی، مکاتبات متعدد با مدیرعامل کارخانه، ارسال گزارش به دادستانی و پیگیری شکایات مردمی خبر داد و افزود: هدف از برگزاری این جلسات صرفاً طرح مسئله نیست، بلکه باید برنامه‌ای عملیاتی با ضمانت اجرایی مشخص برای پایان دادن به این وضعیت تدوین شود.

وی در پایان اضاقه کرد: تخلیه مستمر فاضلاب کارخانه قند یاسوج به محیط، علاوه بر نارضایتی گسترده مردم منطقه، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و محیط زیست استان به شمار می‌رود و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی، این معضل در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.