خضریان: نباید به بهانه مشکلات ارزی، دپوی کالا را توجیه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان با بیان اینکه امروز در کشور با یک پدیده خطرناک به نام تلاش برای قانونی کردن رسوب کالا مواجه هستیم، گفت: گزارشهایی به دست ما رسیده که نشان میدهد برخی واردکنندگان و تجار بزرگ، با سوءاستفاده از شرایط خاص کشور و به بهانه جنگ تحمیلی سوم مسیری را آغاز کردهاند تا هزینههای دپوی کالا در بنادر را به حداقل برسانند.
وی ادامه داد: متاسفانه شاهدیم برخی مسئولان محلی با نگاهی تک بعدی و احتمالا با نیت خیرخواهانه برای کمک به معیشت پیگیر مطالبات این افراد شدهاند اما واقعیت این است که این پیگیریها، ناخواسته به معنای اعطای جایزه به احتکار است. وقتی شما تعرفه انبارداری را در بنادر کاهش میدهید یا به دنبال رایگان کردن دپو هستید، در واقع دارید به صاحب کالایی که اموال خود را برای گران شدن در بازار در بندر نگه داشته، یارانه حمایتی میدهید.
نماینده تهران در مجلس توضیح داد: باید به این نکته توجه داشت که بنادر در تمام دنیا و به ویژه در ایران تعریف مشخصی دارند؛ بندر براساس ماهیت ذاتی خود محل گذر کالا و شریان حیاتی تجارت است نه انبار بلند مدت برای دپوی کالا. هرگونه مشوق یا کاهش تعرفهای که به ماندگاری بیشتر کالا کمک کند، در واقع ناخواسته به احتکار سیستماتیک در بنادر چراغ سبز نشان میدهد. این مسئله نه یک موضوع پیش پا افتاده بلکه یک تهدید برای زنجیره تأمین کشور است که به ایجاد ازدحام مصنوعی و مختل شدن چرخه تخلیه و بارگیری منجر میشود.
وی افزود: البته باید مرز میان تولیدکننده واقعی و سوداگر مشخص باشد. اگر مجموعهای در بحث تخصیص ارز یا فرآیندهای بانکی با مشکلی مواجه است، این مسئله باید در مسیر قانونی خود یعنی در وزارتخانههای مربوطه و بانک مرکزی پیگیری و مرتفع شود؛ نباید اجازه داد «بهانه ارزی» محملی برای دپوی کالا و رسوب سرمایههای ملی در بنادر کشور شود. ما پیش از این هم در موضوعاتی نظیر دپوی محصولات پتروشیمی شاهد بودیم که برخی با چه اهدافی به دنبال حبس کالا در انبارها بودند و اکنون نیز همان الگو در بنادر در حال پیگیری است.
خضریان در ادامه بیان کرد: البته در تمام این ایام و حتی در سختترین شرایط و موقعیتهای بحرانی که کشور پشت سر گذاشته، شاهد ایثارگری بیوقفه بدنه اجرایی در بنادر بودهایم. از این افراد تشکر میکنم که در مجموعههای بندری و شرکتهای عملیاتی، بیواهمه از هرگونه حادثه در مشاغل خود حاضر بوده و اجازه ندادند حتی برای یک لحظه خدماتدهی به تجارت کشور در بنادر تعطیل شود.
وی در پایان اظهار کرد: انشاءالله تمامی پیگیریها و مطالبات برای تغییر تعرفهها نیز با نیتهای خیرخواهانه باشد، اما مسئولان باید هوشیار باشند که در شرایط کنونی، رسوب کالا به هیچ وجه به صلاح کشور نیست و نباید با تصمیمات اشتباه، به نفع جریانهای سودجو قدم برداشت.
