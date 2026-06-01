۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

«سمیرا حسنی» سرپرست فرمانداری خمام شد

خمام- با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان «سمیرا حسنی» به سرپرستی فرمانداری‌ شهرستان خمام منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی هادی حق‌شناس استاندار گیلان، سمیرا حسنی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان خمام منصوب و جایگزین عصمت محمددوست شد.

در بخشی از حکم سرپرست فرمانداری‌ شهرستان‌ خمام آمده است، با اتکا به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب اهداف و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی، منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری به سبب این حکم به عنوان سرپرست فرمانداری‌ شهرستان خمام منصوب می شوید.

حسنی از کارکنان وزارت کشور در استانداری گیلان است و کارشناس برنامه ریزی آمار و فناوری اطلاعات، کارشناس مسوول برنامه ریزی، مشاور امور بانوان و معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری رودبار و سرپرست فرمانداری این شهرستان از جمله سوابق وی محسوب می شود.

