«عصمت محمد دوست» سرپرست فرمانداری انزلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی هادی حق‌شناس استاندار گیلان، عصمت محمد دوست فرماندار سابق شهرستان خمام به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بندرانزلی منصوب و جایگزین محمد صالح ضیایی شد.

در بخشی از حکم سرپرست فرمانداری‌ شهرستان‌ بندرانزلی آمده است، با اتکا به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب اهداف و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی، منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری به سبب این حکم به عنوان سرپرستان فرمانداری‌ شهرستان بندرانزلی منصوب می شوید.

محمددوست از کارکنان وزارت کشور در استانداری گیلان است که بخشداری بخش مرکزی خمام، کارشناسی فناوری اطلاعات، مدیریت بحران، مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان شفت و سمت فرماندار شهرستان خمام را در کارنامه اجرایی خود دارد.