۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

صدای آژیر خطر در «کریات شمونا»؛ شلیک ۲ موشک به «اصبع الجلیل»

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در «کریات شمونا» در شمال فلسطین اشغالی و شلیک دو موشک از جنوب لبنان به «اصبع الجلیل» خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه و حومه آن در الجلیل علیا خبر دادند.

همزمان خبرنگار الجزیره از شلیک دو موشک از جنوب لبنان به سمت اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از رصد نفوذ یک پهپاد مهاجم خبر داده و اعلام کردند که آژیرهای خطر در شهرک‌های شتولا و نطوعا در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

بر اساس این گزارش، آژیرهای خطر همچنین در کریات‌ شمونا و اطراف آن در الجلیل علیا فعال شده است.

این در حالی است که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که فرمانده منطقه صور حزب الله را ترور کرده است.

