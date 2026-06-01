صدای آژیر خطر در «کریات شمونا»؛ شلیک ۲ موشک به «اصبع الجلیل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه و حومه آن در الجلیل علیا خبر دادند.

همزمان خبرنگار الجزیره از شلیک دو موشک از جنوب لبنان به سمت اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از رصد نفوذ یک پهپاد مهاجم خبر داده و اعلام کردند که آژیرهای خطر در شهرک‌های شتولا و نطوعا در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

این در حالی است که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که فرمانده منطقه صور حزب الله را ترور کرده است.