  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

واکنش عربستان به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

واکنش عربستان به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

 وزارت خارجه عربستان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم و مخالفت قاطع خود را با رخنه نظامیان صهیونیست در اراضی لبنان و تعدی به حاکمیت آن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، وزارت امور خارجه عربستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای به تداوم تجاوزهای رژیم اشغالگر در خاک لبنان واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

وزارت خارجه عربستان در این بیانیه حملات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را محکوم و مخالفت قاطع خود را با رخنه نظامیان صهیونیست در اراضی لبنان و تعدی به حاکمیت آن اعلام کرد.

عربستان بر اهمیت صیانت از حاکمیت ارضی لبنان و مردم آن بر اساس توافقات بین‌المللی مربوطه تاکید کرد.

ریاض بر اهمیت پایبندی به توافق آتش‌بس در راستای تحقق گسترش حاکمیت لبنان بر همه اراضی این کشور و پایبندی به مصوبات دولت درخصوص انحصار سلاح تاکید کرد.

با وجود برقراری آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همواره به حملات خود به روستاها و شهرهای جنوب لبنان ادامه داده و با نقض مداوم آتش‌بس، خانه‌ها و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

کد مطلب 6847255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها