واکنش عربستان به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، وزارت امور خارجه عربستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای به تداوم تجاوزهای رژیم اشغالگر در خاک لبنان واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

وزارت خارجه عربستان در این بیانیه حملات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را محکوم و مخالفت قاطع خود را با رخنه نظامیان صهیونیست در اراضی لبنان و تعدی به حاکمیت آن اعلام کرد.

عربستان بر اهمیت صیانت از حاکمیت ارضی لبنان و مردم آن بر اساس توافقات بین‌المللی مربوطه تاکید کرد.

ریاض بر اهمیت پایبندی به توافق آتش‌بس در راستای تحقق گسترش حاکمیت لبنان بر همه اراضی این کشور و پایبندی به مصوبات دولت درخصوص انحصار سلاح تاکید کرد.

با وجود برقراری آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همواره به حملات خود به روستاها و شهرهای جنوب لبنان ادامه داده و با نقض مداوم آتش‌بس، خانه‌ها و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.