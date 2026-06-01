جوزف عون: از مذاکره دست نخواهیم کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با بیان اینکه مذاکره نسبت به جنگ ‌امن‌تر است، گفت: مذاکره روندی است که به زمان نیاز دارد و ما گزینه دیگری نداریم. ما از گزینه مذاکره دست نخواهیم کشید.

رئیس جمهور لبنان افزود که ارتش این کشور اعلام نکرده که منطقه جنوب منطقه‌ای عاری و خالی از سلاح شده است.

وی گفت که ارتش لبنان به ماموریت‌های خود در خصوص خلع سلاح، عمل کرده است.

عون تاکید کرد: اسرائیل به اجرای آتش‌بس کمک نکرده است.اسرائیل باید ۵ نقطه را تخلیه می‌کرد اما به عملیات نظامی خود به بهانه دفاع از خویش ادامه داد.

این در حالی است که روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی مدعی شد: ارتش اسرائیل هم اکنون در حال آماده سازی فهرستی گسترده از اهداف، پیش از آغاز حملات خود به ضاحیه جنوبی بیروت است.