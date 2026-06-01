  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

برنامه‌های عید بزرگ غدیر در چگنی باشکوه برگزار شود

برنامه‌های عید بزرگ غدیر در چگنی باشکوه برگزار شود

چگنی - فرماندار چگنی بر لزوم برگزاری باشکوه برنامه‌های غیر بزرگ غدیر در این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سیف در شورای اداری شهرستان چگنی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه عید سعید غدیر در فرهنگ اسلامی، این عید را نماد ولایت، وحدت و همدلی میان مسلمانان عنوان کرد و اظهار داشت: عید غدیر از بزرگ‌ترین اعیاد شیعیان و از مهم‌ترین مناسبت‌های دینی ما است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان چگنی به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این مراسم، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند تمامی تلاش، ظرفیت و امکانات خود را برای برگزاری باشکوه و در شأن مردم شریف و انقلابی شهرستان چگنی به کار گیرند.

فرماندار چگنی، ادامه داد: این مراسم باید به‌گونه‌ای برگزار شود که جلوه‌ای از وحدت، معنویت و شور و شعور دینی مردم منطقه باشد.

سیف، بر هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مطلوب مراسم عید غدیر در شهرستان چگنی تأکید کرد.

کد مطلب 6847105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها