به گزارش خبرگزاری مهر، علی سیف در شورای اداری شهرستان چگنی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه عید سعید غدیر در فرهنگ اسلامی، این عید را نماد ولایت، وحدت و همدلی میان مسلمانان عنوان کرد و اظهار داشت: عید غدیر از بزرگ‌ترین اعیاد شیعیان و از مهم‌ترین مناسبت‌های دینی ما است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت همه دستگاه‌ها و همراهی مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهرستان چگنی به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این مراسم، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند تمامی تلاش، ظرفیت و امکانات خود را برای برگزاری باشکوه و در شأن مردم شریف و انقلابی شهرستان چگنی به کار گیرند.

فرماندار چگنی، ادامه داد: این مراسم باید به‌گونه‌ای برگزار شود که جلوه‌ای از وحدت، معنویت و شور و شعور دینی مردم منطقه باشد.

سیف، بر هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مطلوب مراسم عید غدیر در شهرستان چگنی تأکید کرد.