به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: باهدف بهبود ایمنی عبورومرور و ارتقای کیفیت جادههای ارتباطی و در ادامه اجرای برنامههای نگهداری راههای استان از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشتماه، ۳۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.
وی ادامه داد: از این مقدار، ۱۷.۶ کیلومتر روکش آسفالت گرم، ۵.۴ کیلومتر روکش تقویتی و هفت کیلومتر روکش حفاظتی اجرا شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، اضافه کرد: با اجرای این طرح، بخشی از مشکلات سطح جادهای برطرف خواهد شد و ایمنی تردد وسایل نقلیه به شکل قابلملاحظهای افزایش مییابد.
