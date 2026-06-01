  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

اجرای ۳۰ کیلومتر روکش آسفالت در جاده‌های لرستان

اجرای ۳۰ کیلومتر روکش آسفالت در جاده‌های لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از اجرای ۳۰ کیلومتر روکش آسفالت در جاده‌های این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باهدف بهبود ایمنی عبورومرور و ارتقای کیفیت جاده‌های ارتباطی و در ادامه اجرای برنامه‌های نگهداری راه‌های استان از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه، ۳۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: از این مقدار، ۱۷.۶ کیلومتر روکش آسفالت گرم، ۵.۴ کیلومتر روکش تقویتی و هفت کیلومتر روکش حفاظتی اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، اضافه کرد: با اجرای این طرح، بخشی از مشکلات سطح جاده‌ای برطرف خواهد شد و ایمنی تردد وسایل نقلیه به شکل قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

کد مطلب 6847115

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها