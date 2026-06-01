به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری امروز دوشنبه، در مراسم کلنگزنی پارک سه هکتاری «ایران جان» در کمالشهر، با تأکید بر اینکه بازآفرینی شهری صرفاً به نوسازی کالبدی محدود نمیشود، این رویکرد را اقدامی مشترک و هماهنگ در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان دانست.
وی با اشاره به چالشهای پیش روی شهرهای استان اظهار داشت: امروزه شهرهای ما با چالشهای بزرگ فرهنگی، اجتماعی، کالبدی و زیستمحیطی مواجه هستند که این مسئله کاهش کیفیت زندگی شهری را به دنبال داشته است. بازآفرینی شهری به عنوان پاسخی جامع و نظاممند به این چالشها، میتواند زمینهساز تحولی بنیادین در ساختار شهری باشد.
هدفگذاری برای شهرهای زیستپذیر
وی با تبیین مفهوم واقعی بازآفرینی شهری افزود: این رویکرد در جهت توسعه پایدار شهری طراحی شده و هدف اصلی آن ایجاد تعادل میان حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهرها با نیازهای مدرن شهروندان است.
معاون عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: بازآفرینی شهری ضمن حفظ هویت و اصالت بافتهای ارزشمند، مسیر را برای شکلگیری شهرهای پایهای و زیستپذیر هموار میکند. شهری زیستپذیر است که در آن تمامی نیازهای مادی و معنوی ساکنان در چارچوبی پایدار و متوازن تأمین شود.
صفری با اشاره به ضرورت نگاه فرابخشی به این موضوع خاطرنشان کرد: تحقق این مهم نیازمند همکاری تنگاتنگ دستگاههای اجرایی، شهرداریها، بخش خصوصی و تشکلهای مردمی است. بازآفرینی مؤثر زمانی رخ میدهد که تمامی ذینفعان شهری در یک مسیر هماهنگ و با برنامهریزی یکپارچه حرکت کنند.
البرز در اولویت اجرای سیاستهای بازآفرینی
معاون عمرانی استاندار البرز در پایان با اشاره به تراکم بالای جمعیتی و مهاجرپذیری گسترده استان البرز تأکید کرد: این استان بیش از سایر نقاط کشور نیازمند اجرای سیاستهای بازآفرینی شهری است. برنامهریزی برای احیای بافتهای فرسوده، ارتقای زیرساختهای شهری و بهبود خدمات عمومی در اولویت کاری معاونت عمرانی استانداری قرار دارد و امیدواریم با اجرای این سیاستها، شاهد ارتقای چشمگیر کیفیت زندگی در شهرهای استان باشیم.
