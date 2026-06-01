تاکید مدیران شهری بر بازخوانی اندیشه امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، مدیران ارشد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور در حسینیه جماران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تبیین و ترویج اندیشههای امام راحل در میان نسل جوان و استمرار مسیر فرهنگی مبتنی بر ارزشهای انقلاب اسلامی تاکید کردند.
این آیین در قالب همایش فصلی مدیران ارشد سازمان و با حضور محمدباقر اعلمی رئیس سازمان، محمدامین توکلیزاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری، همچنین حجت الاسلام والمسلمین پناهیان و معاونان، مدیران کل، مدیران مناطق و رؤسای مراکز فرهنگی هنری برگزار شد.
حاضران در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید انقلاب اسلامی، بر ضرورت پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و بهرهگیری از آموزههای فکری و فرهنگی امام خمینی(ره) در سیاستگذاریها و برنامههای فرهنگی آینده تأکید کردند.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با ایام ارتحال حضرت امام(ره)، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و تبیینی را با هدف معرفی و بازخوانی اندیشههای امام راحل برای اقشار مختلف جامعه، بهویژه نسل جوان، تدارک دیده است. حضور مدیران این سازمان در جماران نیز در همین راستا و بهعنوان نمادی از همبستگی، همدلی و آغاز فعالیتهای فرهنگی ویژه این مناسبت ارزیابی میشود.
در این آیین رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به تحولات ۱۰ ماهه اخیر در این سازمان، یکی از دغدغههای اصلی خود را تقویت همافزایی با بخشهای مختلف مدیریت شهری، بهویژه معاونت فرهنگی و اجتماعی برشمرد و افزود: مأموریتهای سازمان فرهنگی هنری و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از قرابت و جنس واحدی برخوردارند و ما باید از حالت جزیرهای عمل کردن خارج شویم و با تجمیع ظرفیتها، اقدامات کوچک و پراکنده را به کارهای بزرگ، ماندگار و اثرگذار تبدیل کنیم.
اعلمی، اوج این همافزایی را در فعالیتهای اخیر در میادین شهر دانست و تصریح کرد: در جریان اجرای برنامههای اخیر که بیش از ۹۰ شب با حضور پرشور مردم تداوم داشت، شاهد بودیم که بدون توجه به نامها و نشانها، چگونه همکاران ما در سازمان فرهنگی هنری و معاونت فرهنگی و اجتماعی دوشادوش یکدیگر برای تحقق آرمانهای فرهنگی انقلاب تلاش کردند که این همدلی، برکت خون شهیدان بوده است.
در ادامه، محمدامین توکلیزاده، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، در نشست مشترک با مدیران ارشد سازمان فرهنگی هنری، با اشاره به فرصتهای بیبدیل کنونی برای تحقق آرمانهای تمدنساز انقلاب اسلامی، بر لزوم شناخت دقیق و پاسداری از ماهیت اجتماعات مردمی تأکید کرد و خاطرنشان کرد: مردمی که در این اجتماعات شرکت میکنند، با انگیزه خونخواهی از امام و رهبر شهید خود آمدهاند. این حضور پرشور، برای صیانت از آرمانها است تا اجازه داده نشود وقایع تلخ تاریخی تکرار شود.
وی ادامه داد: مردم برای حمایت از نظام و رهبری در میادین حضور مییابند و ما باید با درک صحیح این فلسفه وجودی، برنامههای فرهنگی را در راستای تقویت این پیوند مستحکم و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی طراحی و اجرا کنیم.
همچنین در این آیین حجتالاسلام پناهیان در بخشی از سخنان خود، با اشاره به اینکه، در کشور ما تصور میکنند کار فرهنگی کاری سادهای است،افزود: به خدا قسم، مدیریت فرهنگی نیازمند دانشی تخصصی و عمیق است و باید دست مریزاد بگویم که در این مقطع از تاریخ، شاهد همراهی و همافزایی کمنظیری میان مدیران سازمان فرهنگی شهرداری تهران بودهایم که خوب عمل کردهاند و واقعیت این است که در کل، شاهد عملکرد خوبی از سوی بخشهای فرهنگی هستیم و این همکاریها شایسته تقدیر است.
در ادامه این برنامه، مدیران سازمان فرهنگی هنری پس از اقامه نماز، در محوطه فرهنگسرای امام(ره) گردهم آمدند و طی نشستی صمیمی به هماندیشی، تبادل نظر و بررسی برنامهها و اولویت فرهنگی پیشرو پرداختند.
نظر شما