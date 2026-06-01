پرچم متبرک آستان علوی بر فراز گنبد مسجد جمکران به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه عید بزرگ ولایت و امامت، آیین به اهتزاز درآمدن پرچم متبرک آستان مقدس علوی در مسجد مقدس جمکران برگزار شد و این پرچم مزین به پیام جاودانه غدیر بر فراز گنبد این مکان مقدس قرار گرفت.

این مراسم معنوی همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت امام علی النقی (ع) برگزار شد و فضای مسجد مقدس جمکران را متأثر از حال و هوای ایام ولایت و امامت کرد.

پرچم متبرک آستان علوی که بر آن عبارت شریف «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» نقش بسته است، از نمادهای شناخته‌شده فرهنگ ولایت به شمار می‌رود و به اهتزاز درآمدن آن در آستانه عید غدیر، جلوه‌ای ویژه به فضای معنوی مسجد مقدس جمکران بخشیده است.

این اقدام با حضور خادمان آستان مقدس مسجد جمکران در راستای گرامیداشت مناسبت‌های مرتبط با فرهنگ امامت و ولایت و پاسداشت عید سعید غدیر خم انجام شده است.

همزمانی این آیین با سالروز ولادت حضرت امام هادی (ع)، بر شکوه و معنویت مراسم افزوده و توجه زائران و مشتاقان اهل بیت (ع) را به خود جلب کرده است.

مسجد مقدس جمکران در آستانه عید بزرگ غدیر خم، میزبان برنامه‌ها و آیین‌های مختلف فرهنگی و دینی است و به اهتزاز درآمدن پرچم متبرک آستان علوی نیز در همین چارچوب و با هدف ترویج فرهنگ ولایت برگزار شده است.

قرار گرفتن این پرچم بر فراز گنبد مسجد مقدس جمکران، نمادی از ارادت و دلدادگی شیعیان به ساحت نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و یادآور پیام ماندگار واقعه غدیر در تاریخ اسلام است.

در روزهای گذشته نیز پرچم بزرگ آستان مقدس علوی در محل گلزار شهدای علی‌بن‌جعفر علیه‌السلام قم با حضور خادمان آستان قدس رضوی و اقشار مختلف مردم برافراشته شد.