مصطفی سوادکوهی سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر در حاشیه آغاز طرح سالم‌سازی دریا در سواحل بابلسر اظهار کرد: طبق دستور استاندار، طرح شنای دریای سواحل زیبای استان مازندران امروز و در سالروز میلاد امام هادی علیه السلام و در ایام دهه ولایت و امامت رسماً آغاز به کار کرده است.

وی با بیان اینکه امروز توفیق داشتیم در محضر مردم شریف شهرستان بابلسر حاضر شویم، افزود: از مردم شریف استان مازندران و همچنین مهمانان عزیز و ارزشمندی که از اقصی نقاط ایران اسلامی به مازندران سفر می‌کنند خواهش می‌کنم حتماً به توصیه‌ها و هشدارهای عزیزان در هلال احمر، نیروهای نظامی و انتظامی توجه کامل داشته باشند.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران تأکید کرد: مردم و مسافران حتماً در مکان‌هایی که از قبل شناسایی و برنامه‌ریزی شده و طرح شنای دریا در آن نقاط مستقر است دل به دریا بزنند و شنا کنند و انشالله در ساعات ممنوعه در دریا شنا نکنند.

سوادکوهی در پایان ابراز امیدواری کرد که در راستای تحقق دستور استاندار امسال شاهد کاهش بسیار چشمگیری در حوزه غرق‌شدگی در سواحل مازندران باشیم.