ویرانی گسترده در حمله تل آویو به نزدیکی بیمارستان جبل عامل+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از شهادت دو نفر و زخمی شدن بیش از بیست نفر دیگر در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهر صور و وارد شدن خسارت های شدید به بیمارستان جبل عامل خبر داد.

منابع خبری نیز از ویرانی گسترده در حمله رژیم صهیونیستی به نزدیکی بیمارستان جبل عامل در صور در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان امروز دوشنبه از افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات اسرائیل از ۲ مارس سال جاری به ۳۴۳۳ نفر خبر داد.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان این حملات نیز به ۱۰ هزار و ۳۹۵ نفر افزایش یافت.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی با وجود توافق آتش بس مناطق مختلف لبنان را به بهانه هدف قرار دادن مواضع حزب الله بمباران می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا دستور تشدید حملات به جنوب لبنان را صادر کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز امروز دستور تخلیه فوری ضاحیه جنوبی بیروت را صادر کرد.