دو بسیجی قمی در حین انجام مأموریت به فیض شهادت نائل آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی از بسیجیان استان قم، در حین انجام مأموریت در یکی از موقعیت‌های نظامی این استان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

این دو بسیجی جوان که همواره در مسیر دفاع از نظام اسلامی و صیانت از ایران اسلامی حضوری داوطلبانه و مسئولانه داشتند، در جریان مأموریت محوله به شهادت رسیدند و نام خود را در زمره خادمان و مدافعان این مرز و بوم ثبت کردند.

شهادت این دو جوان مؤمن و انقلابی، بار دیگر جلوه‌ای از روحیه ایثار، فداکاری و آمادگی نیروهای بسیجی برای انجام وظایف و مأموریت‌های محوله در عرصه‌های مختلف را به نمایش گذاشت.

شهیدان حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی از جمله بسیجیانی بودند که با انگیزه خدمت و دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی در صحنه حضور داشتند و در مسیر انجام مأموریت به مقام والای شهادت دست یافتند

شهادت این دو بسیجی جوان در حین انجام مأموریت، برگ دیگری از دفتر افتخارات فرزندان این استان در مسیر خدمت، ایثار و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

مراسم تشییع و خاکسپاری این دو شهید گرانقدر در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

روابط عمومی سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم نیز اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد.

بسم رب الشهدا والصدیقین



وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ



خاکِ سپیدِ این دیار، بار دیگر با خونِ سرخِ دو غیور بی‌باک جانی دوباره گرفت. شهیدانِ سرافراز حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فرزندانِ راستینِ سرزمینِ شهیدپرور "فردو" که در نبردِ با باطل نشان دادند ایمان بر پولاد نیز پیشی می‌گیرد.

این دو شیرِ میدان در حالی که در میانهٔ صفوفِ حق در جبهه‌های دفاعی استان قم ایستاده بودند با آغوشِ باز به سوی عرشِ قدسی شتافتند تا نشان دهند که عزت تنها با جان‌فشانی در راه اسلام و میهن به دست می‌آید.

نام آن‌ها اکنون بر بلندای قله‌های مقاومت با خطی از نور نگاشته شده است.