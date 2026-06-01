عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه به معنای جنگ با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه در پیامی اعلام کرد: ج.ا.ا عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی، با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد. هرکه باد بکارد، طوفان درو می‌کند.