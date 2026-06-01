۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

عبور از خطوط قرمز در لبنان و غزه به معنای جنگ با ایران است

سازمان اطلاعات سپاه در پیامی اعلام کرد عبور از آنچه «خطوط قرمز» در لبنان و غزه خوانده شده، به‌منزله تحمیل هزینه بر امنیت ملی ایران و محور مقاومت تلقی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه در پیامی اعلام کرد: ج.ا.ا عبور از خط قرمزها در لبنان و غزه را به معنای جنگ مستقیم و تحمیل هزینه بر امنیت ملی خود و مقاومت اسلامی فرض کرده و متقابلا عزم خود را برای عملیات دفاعی، با انجام اقدامات معناشکن و گشودن جبهه های جدید به علاوه حفظ معادله تنگه هرمز قرار می‌دهد. هرکه باد بکارد، طوفان درو می‌کند.

زهرا علیدادی

