انجام ۳ عملیات توسط پلیس اقتصادی سمنان؛ ۹۳ رأس دام قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از انجام سه عملیات پلیس در حوزه اقتصادی خبر داد و بیان کرد: این رویدادها طی بازه ۱۰ روزه انجام گرفته است.

وی از کشف در مجموع ۹۳ رأس گوسفند قاچاق در استان خبر داد و ادامه داد: شناسایی دو راس گوساله نیز در زمره این کشفیات بوده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان با اشاره به اینکه این کشفیات در محورهای مواصلاتی استان رخ داده است، یادآور شد: در این راستا دو خودرو حاوی دام قاچاق توقیف شدند.

عجم از دستگیری دو متهم در این پرونده ها خبر داد و در توضیحات بیان کرد: این افراد به مراجع قضایی معرفی و دام ها نیز تحویل اداره دامپزشکی شده است.

وی اضافه کرد: ارزش کشفیات این پرونده ها طبق نظر کارشناسان امر ۴۶ میلیارد ریال برآورد شده است.