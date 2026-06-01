به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در دیدار با عبدالله صفی‌الدین نماینده حزب‌الله لبنان در تهران، با تأکید بر یکپارچگی محور مقاومت، هرگونه آتش‌بس با جمهوری اسلامی ایران را بدون در نظر گرفتن لبنان و سایر جبهه‌های مقاومت «فاقد موضوعیت» دانست.

در این دیدار که عصر امروز (دوشنبه) در دفتر حزب الله لبنان در تهران و در پی حملات وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی با پشتیبانی همه‌جانبه آمریکا علیه این کشور برگزار شد، دکتر محمد مخبر با تاکید بر ایستادگی کامل تهران در کنار ملت و مقاومت لبنان و عزم راسخ ایران برای حمایت از تمام محور مقاومت، گفت: جمهوری اسلامی در کنار مردم مظلوم و مقاوم لبنان خواهد بود.

وی با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب، شهید نصرالله و تمامی آزادگانی که در راه مقابله با استکبار جهانی و رژیم صهیونی به شهادت رسیدند و با اشاره به ریشه‌های تشکیل محور مقاومت از ابتدای انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، اظهار داشت: بحث محور مقاومت یک بحث یکپارچه است و مسئله لبنان برای ما جدای از مسئله ایران نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در تمام تفاهم‌نامه‌ها و موافقت‌نامه‌هایی که مطرح می‌شود، محور مقاومت یک محور جدی و غیرقابل‌تفکیک برای ما است و آتش‌بس در ایران بدون سایر بخش‌ها اصلاً موضوعیت ندارد.

مثل همیشه جریان مقاومت پیروز است

مشاور و دستیار رهبری با ابراز اطمینان از پیروزی جریان مقاومت تأکید کرد: به حول و قوه الهی، مثل همیشه جریان مقاومت پیروز است و جنایات و حملاتی که دشمن صهیونی در لبنان انجام می‌دهد به صخره سخت مقاومت برخورد کرده و شکست‌ خواهد خورد و هر چند از فشار زیاد بر مردم لبنان عمیقاً ناراحتیم اما به نصر و نصرت الهی یقین داریم و ان شاالله اقدام لازم را انجام خواهیم داد.

مخبر خاطرنشان کرد: رزمندگان حزب‌الله جان فدای محور مقاومت و مردم لبنان با همه قومیت‌ها و ادیان مختلف هستند و خوب می دانیم اگر حزب‌الله تضعیف شود، بیشترین آسیب به کل کشور و همه مردم لبنان می‌رسد؛ بنابراین امکان کوتاه‌آمدن حزب‌الله وجود ندارد و محور مقاومت هم محکم پشت این عزیزان ایستاده است.

در ادامه این حضور، عبدالله صفی‌الدین، نماینده حزب‌الله لبنان در تهران، ضمن تشکر از حمایت‌های جمهوری اسلامی، با اشاره به تجربه شکست‌خورده آتش‌بس‌های قبلی گفت: صلح با وجود همسایه‌ای مثل رژیم صهیونیستی به این آسانی ممکن نیست و بیش از دو سال است که شاهدیم دشمن پس از آتش‌بس اول عمل نکرد و هیچ تضمینی برای پایبندی او وجود ندارد.

رژیم صهیونیستی جز زبان زور را نمی‌فهمد

وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی جز زبان زور را نمی فهمد و تجربه نشان داده با این رژیم جز با مقاومت نمی توان مقابله کرد و باید با قوت و امکانات کامل او را مجبور به عقب‌نشینی از مناطق اشغالی کنیم که همین اقدام هم در حال انجام است.

در پایان این دیدار، مخبر در پاسخ به درخواست خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار برای پخش پیامی از این شبکه، خطاب به مردم این کشور گفت: « مردم عزیز لبنان مطمئن باشند که این جهادشان منجر به پیروزی خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران با تمام توان در پشتیبانی از محور مقاومت و حزب‌الله کوتاه نخواهد آمد و ان شاءالله پیروزی با این عزیزان است.»