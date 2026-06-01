فرمانده سپاه قدس: دشمن صهیونیستی شکست سختی در لبنان خواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز (دوشنبه ۱۱ خرداد) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این جلسه با حضور یکی از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه قدس برگزار شد. وی گزارشی از آخرین وضعیت منطقه، به‌ویژه در حوزه‌های نظامی و امنیتی، آخرین وضعیت گروه‌های مقاومت و همچنین شرایط امنیتی در ساحات مقاومت از جمله لبنان و فلسطین ارائه کرد.

رضایی افزود: این فرمانده عالی‌رتبه سپاه قدس تأکید کرد که اردوگاه حق با محوریت ایران در مقابل اردوگاه باطل با محوریت آمریکا قرار گرفته است. به گفته وی، از مهم‌ترین دستاوردهای مقاومت اسلامی در سال‌های اخیر، نابودی داعش، مقابله با جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی و خنثی‌سازی توطئه و راهبرد آمریکا برای تجزیه خاورمیانه بوده است. فروپاشی رژیم صهیونیستی قطعی است و این رژیم ۱۵ سال آینده را نخواهد دید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این فرمانده عالی‌رتبه سپاه قدس اظهار داشت که دشمن صهیونیستی به اهداف خود در غزه نرسیده و در لبنان نیز به اهداف خود دست نخواهد یافت و در نهایت در لبنان شکست سختی متحمل خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که فروپاشی رژیم صهیونیستی قطعی است و این رژیم ۱۵ سال آینده را نخواهد دید.

وی با بیان اینکه مقاومت اسلامی در سراسر منطقه عملیات‌های موفقی علیه دشمنان انجام داده است، گفت: فرمانده عالی‌رتبه سپاه قدس در این نشست به جنگ رمضان اشاره کرد و گفت که مقاومت اسلامی در سراسر منطقه عملیات‌های موفقی علیه دشمنان داشته است.

درخواست عراقی‌ها برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید

رضایی ادامه داد: وی با اشاره به اوضاع عراق گفت که ۵ تا ۷ میلیون نفر از مردم عراق درخواست حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را داشته‌اند و عراقی‌ها خواستار برگزاری مراسم تشییع قائد شهید انقلاب در عراق هستند.

رضایی بیان کرد: در این گزارش تأکید شد که رژیم صهیونیستی هم‌اکنون نیز از نظر سیاسی و اجتماعی در حال فروپاشی است و با جنگ‌افروزی به دنبال بقای خود است. همچنین عنوان شد که سران آمریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از ابزارهایی نظیر تحریم، فشار اقتصادی، تسلیح تروریست‌ها و تجزیه‌طلبان و نیز جنگ روانی، به دنبال براندازی ایران اسلامی بوده و هستند، اما با هوشیاری و وحدت ملت ایران شکست خورده‌اند و بار دیگر نیز شکست خواهند خورد.

وی بیان کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح کردند. از جمله بر ضرورت حمایت قاطع از لبنان و مقاومت لبنان، خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و انتقام خون ایشان تأکید شد. همچنین اعضا از استفاده رژیم صهیونیستی از آسمان عراق در جنگ رمضان انتقاد کردند.

رضایی افزود: در این نشست همچنین بر اعمال حاکمیت در باب‌المندب، برخورد با جنایات رژیم صهیونیستی، مقابله و برخورد با شرارت‌های حکام امارات، توسعه مکتب شهید سلیمانی، شکست محاصره دریایی و مقابله با تهدیدات در شرق و غرب کشور تأکید شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: رئیس کمیسیون نیز در این جلسه از اقدامات، خدمات و مجاهدت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌ویژه در جنگ اخیر، قدردانی کرد و بر ضرورت تقویت محور مقاومت، پشتیبانی همه‌جانبه از آن، هم‌افزایی جبهه مقاومت در همه عرصه‌ها و همچنین برخورد قاطع و بازدارنده با سران رژیم صهیونیستی تأکید داشت.

جلسه با شورای تأمین استان تهران

وی همچنین با بیان اینکه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه‌ای با اعضای شورای تأمین استان تهران داشت، گفت: در این نشست، استاندار تهران و رئیس شورای تأمین استان گزارشی از وضعیت امنیتی استان تهران و اقدامات انجام‌شده، به‌ویژه در سال ۱۴۰۴ و نیز در ایام جنگ ۴۰ روزه اخیر، ارائه کردند.

وی افزود: همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) تهران بزرگ، فرمانده فراجای تهران، رئیس سازمان اطلاعات تهران و برخی دیگر از اعضای شورای تأمین استان تهران نیز گزارشی از حوزه مأموریتی خود، اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: اعضای کمیسیون نیز در این جلسه نقطه‌نظرات خود را بیان کردند و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تشکر و قدردانی از تلاش‌های شورای تأمین استان تهران و همچنین شهرداری تهران، به‌ویژه در دوران جنگ اخیر، بر آمادگی مجلس برای اقدام در حوزه قانون‌گذاری و نظارت به‌منظور تقویت امنیت در استان تهران و همکاری در این زمینه تأکید کرد.