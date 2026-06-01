به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی بعدازظهر دوشنبه در دیدار دبیر جامعه ایمانی مشعر، با قدردانی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در حوزه ساماندهی و تقویت هیئت‌های مذهبی، اظهار کرد: گزارش ارائه‌شده نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه و حرکت امیدوارکننده‌ای در این عرصه است و آنچه در میدان مشاهده می‌شود، بیانگر وجود پشتوانه‌ای فکری و برنامه‌ریزی‌شده در این مجموعه است.



وی با اشاره به جایگاه اثرگذار هیئت‌های مذهبی در تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه افزود: دشمنان اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) بیش از بسیاری از فعالان این عرصه نسبت به میزان تأثیرگذاری این مجالس آگاهی دارند و از همین رو برای مقابله با آن برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده‌اند.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: نباید تصور شود که مجالس کوچک و مردمی عزاداری از نگاه جریان‌های معارض دور مانده‌اند بلکه شواهد متعدد نشان می‌دهد که برای همین اجتماعات نیز برنامه‌های مشخصی طراحی شده است.



وی با اشاره به برخی نمونه‌های انحرافی که در سال‌های اخیر در برخی محافل مذهبی بروز یافته است، گفت: طرح برخی اشعار و مضامین ناصواب در خارج از کشور و سپس نفوذ تدریجی آن به برخی فضاهای داخلی، نشان می‌دهد که پروژه تحریف همچنان به‌صورت جدی دنبال می‌شود و در مواردی نیز آثار نگران‌کننده‌ای از آن مشاهده شده است

دشمن پس از ناکامی در حذف هیئت‌ها به تحریف محتوا روی آورده است



فاضل لنکرانی با بیان اینکه نخستین هدف دشمن از میان بردن اصل مجالس اهل‌بیت(ع) است، ادامه داد: هنگامی که این هدف دست‌نیافتنی می‌شود، مسیر تحریف در پیش گرفته می‌شود تا محتوا و جهت‌گیری این مجالس دچار دگرگونی شود و مفاهیم بنیادینی همچون توحید، تقوا و بصیرت تضعیف گردد.



وی اظهار کرد: ترویج برخی برداشت‌های نادرست که نتیجه آن بی‌تفاوتی نسبت به گناه و معصیت است، هیچ سازگاری‌ای با معارف اصیل اهل‌بیت(ع) ندارد و اگر چنین نگرشی در جامعه گسترش یابد، فلسفه قیام سیدالشهدا(ع) و اهداف نهضت عاشورا به حاشیه رانده خواهد شد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: اعتقاد داریم که امام حسین(ع) دستگیر و شفیع عزاداران خود است اما این حقیقت هرگز به معنای بی‌اعتنایی به تکالیف دینی و اخلاقی نیست و نباید چنین برداشت‌هایی در میان جوانان رواج یابد.



وی خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم مجموعه‌های فعال در عرصه هیئت، شناسایی شیوه‌های نفوذ و تحریف و ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله با آن‌هاست تا اصالت معنوی هیئت‌ها حفظ شود.



فاضل لنکرانی با هشدار نسبت به خطر غلو در فضای مذهبی تأکید کرد: هر جا سخنی به مرز غلو نزدیک شود باید با صراحت و استحکام در برابر آن ایستاد چرا که اهل‌بیت(ع) خود شدیدترین برخوردها را با جریان‌های غالی داشته‌اند.



شاخص اصلی هیئت، اقامه دین در جامعه است



وی در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از نگاه جامع به مقوله هیئت گفت: اینکه هیئت به‌عنوان یک حقیقت مستقل و فراتر از اشخاص و عناوین شناخته شود، نگاه ارزشمندی است که می‌تواند بسیاری از اختلافات و رقابت‌های ناصحیح را کاهش دهد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: هیئت دارای هویتی مستقل و اصیل است و تمامی عناوین و مسئولیت‌ها در حقیقت به این هویت اشاره دارند و نباید اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهند.



وی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: مهم‌ترین معیار برای ارزیابی یک هیئت، اقامه دین است و تمامی فعالیت‌های هیئتی باید در نهایت در خدمت تحقق این هدف قرار گیرد.



فاضل لنکرانی تصریح کرد: اقامه دین مفهومی فراتر از صرف بیان احکام و معارف دینی است و همان‌گونه که پیامبران الهی مأمور به ابلاغ دین بودند، مسئولیت تحقق و استقرار آن در جامعه را نیز بر عهده داشتند.



وی ادامه داد: دین تنها به حوزه عبادات محدود نمی‌شود بلکه برای تمامی شئون زندگی انسان از جمله اقتصاد، امنیت، خانواده، بهداشت و روابط اجتماعی برنامه دارد و اقامه دین به معنای تلاش برای تحقق این آموزه‌ها در متن جامعه است.



تعظیم شعائر و احیای معارف اهل‌بیت(ع) از جلوه‌های اقامه دین است



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به جایگاه شعائر دینی گفت: تعظیم شعائر الهی یکی از مصادیق روشن اقامه دین است و از همین رو قرآن کریم آن را نشانه تقوای قلب‌ها معرفی کرده است.



وی افزود: موضوع احیای امر اهل‌بیت(ع) و بزرگداشت شعائر باید با رویکردی عالمانه، مستند و دقیق دنبال شود تا آثار تربیتی و معرفتی آن در جامعه گسترش یابد.

فاضل لنکرانی خاطرنشان کرد: اگر نگاه اقامه دین در میان خطبا، مبلغان و فعالان هیئتی نهادینه شود، نوع مواجهه آنان با منبر و تبلیغ دینی نیز متحول خواهد شد و برای شناخت دقیق‌تر نیازهای جامعه و جهان اسلام تلاش بیشتری خواهند کرد.



وی با اشاره به هشدارهای شهید مطهری درباره خرافه‌گرایی گفت: ورود خرافات و مطالب غیرمستند به مجالس مذهبی، زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم می‌کند در حالی که معارف ناب اسلامی آن‌قدر غنی است که هیچ نیازی به نقل مطالب جعلی و غیرواقعی وجود ندارد.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افزود: مسیر اصلی هیئت باید تبیین حاکمیت خداوند در زندگی انسان و تقویت باورهای دینی در عرصه عمل باشد و هیئتی واقعی کسی است که این باور را در رفتار و سبک زندگی خود متجلی سازد.

منبرها نباید از قرآن و روایت فاصله بگیرند

وی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت توجه ویژه به بانوان و کودکان در برنامه‌ریزی‌های هیئتی تأکید کرد و گفت: برای این دو قشر باید برنامه‌های منسجم، متناسب و اثرگذار طراحی شود و به‌ویژه بانوان از ظرفیت هیئت‌های مستقل و محیط‌های مناسب تربیتی و معرفتی بهره‌مند شوند.



فاضل لنکرانی با اشاره به فعالیت گسترده جلسات قرآنی خانگی در کشور اظهار کرد: همان‌گونه که جلسات قرآن توسعه یافته‌اند، هیئت‌های مذهبی نیز باید با حفظ محوریت قرآن و اهل‌بیت(ع) گسترش پیدا کنند.



وی خطاب به خطبا و اهل منبر گفت: شایسته است هر سخنران با خود عهد کند که در هر منبر دست‌کم یک آیه قرآن و یک روایت معتبر را محور سخن قرار دهد زیرا در برخی موارد فاصله گرفتن منابر از قرآن و حدیث موجب آسیب‌های جدی شده است.



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) همچنین نسبت به نقل خواب‌ها، کرامات ساختگی و داستان‌های فاقد پشتوانه هشدار داد و افزود: نسل جوان امروز اهل پرسش و تحلیل است و انتظار دارد مطالبی مستند، منطقی و متقن بشنود.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ اخلاص و مردمی‌بودن هیئت‌ها تصریح کرد: نباید مسائل سیاسی، قومی و منافع دنیوی به این مجموعه‌های دینی آسیب وارد کند بلکه همه ظرفیت‌ها باید در مسیر اقامه دین و حفظ اصالت مجالس اهل‌بیت(ع) به کار گرفته شود.