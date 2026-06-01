به گزارش خبرگزاری مهر، این همکاری در ادامه تفاهم‌نامه منعقدشده میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در فروردین‌ماه سال جاری و با هدف توسعه اقدامات مشترک برای حمایت از مشاغل مهارتی، کسب‌وکارهای خرد و خانگی، تقویت اشتغال پایدار و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به بازار در قالب طرح کارافن شکل گرفته است.



در این مراسم، نرجس ابوالقاسمی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، به نمایندگی از معاونت، سند توسعه همکاری‌های مشترک را در کنار نمایندگان دستگاه‌های همکار امضا کرد.



معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده طی ماه‌های گذشته با پیگیری ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی، زمینه شکل‌گیری این اتحاد راهبردی را با هدف تکمیل زنجیره حمایت از کسب‌وکارهای خانواده‌محور، مهارت‌بنیان و خرد دنبال کرده است.



این همکاری مشترک بر توسعه مهارت‌آموزی، حمایت از کارآفرینی، تقویت مشاغل خانگی، توسعه بازار فروش محصولات و ایجاد پیوند مؤثر میان آموزش، تولید و بازار متمرکز است و تلاش می‌کند از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف برای رفع موانع پیش روی فعالان این حوزه بهره بگیرد.



این اتحاد راهبردی ذیل طرح کارافن، حمایت ملی از کسب‌وکارهای مهارتی، خرد و خانگی زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، حمایتی، مالی و بازاررسانی دستگاه‌های عضو را فراهم می‌کند تا مسیر ورود محصولات و تولیدات مهارت‌محور به بازارهای گسترده‌تر تسهیل شود.



پروژه پیشخوان مهارت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای کارافن نیز به‌عنوان یکی از بسترهای اجرایی این همکاری، با هدف تکمیل زنجیره مهارت، تولید، عرضه و فروش محصولات مهارت‌آموختگان و مشاغل خرد طراحی شده و نقش مهمی در اتصال آموزش‌های مهارتی به بازار کار ایفا خواهد کرد.



این همکاری در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم برای توانمندسازی اقتصادی زنان و خانواده‌ها، توسعه فرصت‌های اشتغال و حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و کارآفرینانه زنان و جوانان کشور دنبال می‌شود.