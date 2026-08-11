به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با امضای تفاهمنامهای سهساله، حمایت از کسبوکارهای فرهنگی و هنری، توسعه عدالت فرهنگی و تسهیل دسترسی فعالان این حوزه به منابع مالی را در دستور کار قرار دادند؛ پرداخت تسهیلات به فعالان صنعت نشر سراسر کشور، نخستین گام این همکاری خواهد بود.
این تفاهمنامه با هدف ارتقای عدالت فرهنگی، تسهیل دسترسی فعالان فرهنگی و هنری به منابع حمایتی و تسهیلات مالی و تقویت زنجیره تولید، توزیع و مصرف محصولات و خدمات فرهنگی به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، حمایت از کسبوکارهای فرهنگی و هنری، فعالان، مؤسسات، تشکلها و بنگاههای فرهنگی و هنری، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، از محورهای اصلی همکاری خواهد بود. همچنین توانمندسازی و آموزش فعالان حوزه فرهنگ و هنر و فراهم کردن زمینه دسترسی عادلانهتر آنان به منابع حمایتی و تسهیلات مالی در دستور کار قرار دارد.
حمایت از زنجیره تولید، توزیع و مصرف محصولات و خدمات فرهنگی، حمایت هدفمند از صنعت نشر، ناشران، مؤلفان، مترجمان، کتابفروشان و سایر حلقههای زنجیره نشر و همچنین تسهیل دسترسی کسبوکارهای فرهنگی واجد شرایط به تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای تأمین مالی از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در این آیین با اشاره به سهساله بودن این همکاری گفت: اجرای این تفاهمنامه با تشکیل یک کارگروه مشترک برای سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامههای عملیاتی دنبال خواهد شد.
وی افزود: این همکاری با هدف ارتقای عدالت فرهنگی و حمایت از زنجیره تولید و توزیع محصولات فرهنگی و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیتهای دستگاههای اجرایی برای ایجاد عدالت فرهنگی در سراسر کشور انجام میشود.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه فرهنگ و هنر با تاریخ کشورمان گره خورده است، گفت: این تفاهمنامه با هدف حمایت از کسبوکارهای فرهنگی، بهویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار، تنظیم شده و محورهای متعددی از جمله توانمندسازی اقتصادی فعالان هنر، حمایت از صنعت نشر و تسهیل دسترسی به ابزارهای تأمین مالی را در بر میگیرد.
وی افزود: امروزه هنر خلاق سهم مهمی در اقتصاد جهانی دارد و با حمایت از جامعه هنری در ایام پس از دفاع مقدس سوم، قصد داریم در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، سهم کشورمان را در این حوزه به حضوری قابل قبول برسانیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در نخستین مرحله اجرای این تفاهمنامه، قرار است تسهیلات به فعالان صنعت نشر در سراسر کشور پرداخت شود.
در این تفاهمنامه همچنین بر حمایت از توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری در مناطق محروم و کمتر برخوردار و تقویت نوآوری، فناوری، اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال در حوزه فرهنگ و هنر تأکید شده است.
این همکاری مشترک با هدف تقویت زیستبوم فرهنگی و هنری، کاهش شکاف دسترسی به امکانات و منابع حمایتی و فراهم کردن زمینه رشد و توسعه کسبوکارهای فرهنگی و هنری در سراسر کشور دنبال خواهد شد
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