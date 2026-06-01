به گزارش خبرنگار مهر، شیخ جابری عصر دوشنبه در آیین برافراشتن پرچم حرم مطهر علوی در اراک اظهار کرد: عید غدیر بزرگ‌ترین و بافضیلت‌ترین عید مسلمانان و روز تکمیل دین و اتمام نعمت الهی است.

وی افزود: مؤمنان باید عید غدیر را فرصتی برای تجدید عهد با ولایت و ابراز ارادت به ساحت نورانی امیرالمؤمنین علی(ع) بدانند و از برکات معنوی این روز بزرگ بهره‌مند شوند.

شیخ جابری تصریح کرد: تولیت آستان مقدس علوی طی ۳۰ روز گذشته با سفر به شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، مشهد، قم، اصفهان و دزفول با آسیب‌دیدگان دیدار و گفت‌وگو کرده است.

وی ادامه داد: پرچم نمادین غدیر به‌عنوان نماد صبر، استقامت و مقاومت در ۲۰ استان آسیب‌دیده یا متأثر از جنگ رمضان نصب شده است.

سفیر آستان مقدس علوی تاکید کرد: خون شهدا موجب تعالی و بالندگی مکتب اسلام علوی شده و به فضل الهی، شیعیان ایران و جهان همچنان در مسیر پیروزی و نصرت الهی قرار خواهند داشت.

وی افزود: پرچم حرم مطهر علوی در ۱۰۵ نقطه از جهان و در ۲۷ کشور واقع در چهار قاره آسیا، اروپا، آفریقا و استرالیا برافراشته شده است.

شیخ جابر بیان کرد: این اقدام نمادین با هدف تبیین پیام غدیر و گسترش فرهنگ ولایت در سطح بین‌المللی انجام شده و مورد استقبال جوامع شیعی و علاقه‌مندان به اهل‌بیت(ع) در کشورهای مختلف قرار گرفته است.

جبهه مقاومت در مسیر پیروزی قرار دارد

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: جبهه مقاومت با اتکا به فرهنگ ایثار و وحدت امت اسلامی، در مسیر پیروزی و عزت قرار دارد.

آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی افزود: هفته گذشته هیئتی به نمایندگی از آیت‌الله سیستانی با حضور در ایران با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان دیدار و گفت‌وگو کردند.

وی تصریح کرد: در این دیدار، به خانواده‌های شهدا و جانبازان در استان‌های مختلف از جمله تهران، اردبیل، آذربایجان‌شرقی و غربی، فارس، خوزستان و کرمان هدایایی اهدا شد.

دری نجف‌آبادی ادامه داد: اگر فتوای آیت‌الله سیستانی و مجاهدت شهید سلیمانی نبود، شهرهای مقدس عراق به سرعت به دست داعش سقوط می‌کرد.

وی تاکید کرد: پیوند ایران و عراق، پیوندی ریشه‌دار و الهام‌گرفته از پیوند تاریخی مهاجرین و انصار است که بر پایه ایمان، برادری و مشترکات دینی استوار شده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: ملت‌ های ایران و عراق در سایه اهل‌بیت(ع) و با تبعیت از رهبران دینی، در مسیر مقابله با استکبار و صهیونیسم قرار دارند و پرچمدار عزت، استقامت و مقاومت در جهان اسلام هستند.

وی بیان کرد: این هم‌افزایی و وحدت میان ایران و عراق، پشتوانه‌ای مهم برای تقویت جبهه مقاومت و تداوم ایستادگی در برابر چالش‌های جهان اسلام به شمار می‌رود.