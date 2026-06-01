انتقال بیمار با علایم سکته مغزی با اورژانس هوایی از میانه به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قدیمی شامگاه دوشنبه اظهار کرد: اولین پرواز اورژانس هوایی از پایگاه میانه بعد از جنگ اخیر عصر امروز با انتقال بیمار با علائم سکته مغزی به بیمارستان امام رضا تبریز انجام یافت.

رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی افزود: این انتقال با هدف تسریع درانجام خدمات بالینی برای بیمار سکته مغزی وفعال شدن کد سما(۷۲۴)و تزریق tpa از ترکمانچای میانه به بیمارستان امام رضا تبریز انجام یافت.

وی گفت: انجام تزریق داروی tpa در زمان طلایی زیر ۴.۵ ساعت در زمان بیداری به طرز چشمگیری در کاهش عوارض سکته مغزی ایسکمیک موثر است.