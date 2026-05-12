به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با گرامیداشت هفته جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر، آیین رونمایی از تجهیزات نوین امداد و نجات، الحاق آمبولانس‌های جدید به ناوگان امدادی و آغاز توزیع تجهیزات در پایگاه‌ها و شعب جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محل معاونت امداد و نجات این جمعیت در تبریز برگزار شد.

در این مراسم که با حضور صابر جودی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی و رئیس پلیس راهور شهرستان تبریز برگزار شد، سه فروند پهپاد جست‌وجوگر با هدف تقویت پایش هوایی مناطق حادثه‌دیده، ارزیابی سریع صحنه حادثه و تسریع در شناسایی مصدومان رونمایی و به ناوگان امدادی استان افزوده شد.

همچنین مجموعه‌ای از تجهیزات تخصصی امداد و نجات در آوار شامل دستگاه‌های برش پلاسما، پیکور و کاتر بتن که برای عملیات در سازه‌های تخریب‌شده و شرایط پیچیده عملیاتی طراحی شده‌اند، معرفی و به چرخه عملیاتی اضافه شد.

در بخش دیگری از این برنامه، ۱۴ دستگاه آمبولانس جدید پس از طی مراحل شماره‌گذاری و آماده‌سازی عملیاتی به ناوگان امدادی جمعیت هلال‌احمر استان ملحق شد و به‌صورت نمادین پلاک یکی از آمبولانس‌ها نصب شد.

بر اساس اعلام مسئولان، در قالب طرح توزیع تجهیزات امدادی نیز اقلامی همچون تجهیزات امداد و نجات، کیف‌های کمک‌های اولیه، البسه تخصصی، دستگاه‌های بدنسازی ویژه پایگاه‌ها، دو فروند قایق سیلاب و موتوربرق میان ۳۱ پایگاه امداد و نجات و ۲۶ شعبه و دفتر نمایندگی جمعیت هلال‌احمر در سطح استان توزیع خواهد شد.

در پایان این برنامه نیز رژه خودروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی در برخی معابر شهر تبریز با هدف نمایش آمادگی عملیاتی و توان لجستیکی این مجموعه در مواجهه با حوادث و سوانح احتمالی برگزار شد.