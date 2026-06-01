استاندار بوشهر: عدالت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با وزیر بهداشت ضمن اشاره به ظرفیت‌های مهم استان بوشهر به برخی کمبودها و کاستی‌های حوزه درمان اشاره و اظهار کرد: استان بوشهر از بابت سرانه تخت بیمارستانی نسبت به جمعیت استان، در وضعیت نامناسبی قرار دارد و جزو آخرین استان‌ها بحساب می‌آید، به همین دلیل، ضرورت دارد همه طرح‌های بیمارستانی و همچنین تجهیز بیمارستان‌ها بر اساس اولویت‌بندی صورت گرفته، انجام شوند.

زارع به ۳ پروژه شاخص بخش درمان استان که امکان تکمیل ساختمان تا پایان سال وجود دارد، اشاره کرد و یادآور شد: بیمارستان مادر و کودک( جایگزین فاطمه زهرا(س)، بیمارستان اعصاب و روان و بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان از پروژه‌های شاخص نیمه‌تمام درمانی استان هستند که تخصیص اعتبار و همچنین پیش‌بینی تامین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز این مراکز مورد تاکید قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، اجرای موثر نظام ارجاع و پزشک خانواده را مورد تاکید قرار داد و افزود: در استان بوشهر، نظام ارجاع و پزشک خانواده که مورد تاکید رئیس‌جمهور قرار دارد با جدیت آغاز شده و اظهار امیدواری کرد در آینده در همه شهرستان‌های استان این مهم اجرایی شود.