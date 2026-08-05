استاندار بوشهر: تکمیل سه بیمارستان بزرگ استان هدف گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شامگاه چهارشنبه در نشست جمعبندی سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر با وجود آنکه تنها حدود یک و نیم درصد جمعیت و مساحت کشور را در اختیار دارد، سهمی بسیار فراتر از میانگین ملی در تولید ثروت، تولید ناخالص داخلی و تأمین منابع مالی کشور ایفا میکند.
وی افزود: بیش از ۹۳ درصد صادرات نفت کشور از استان بوشهر و جزیره خارگ انجام میشود و ۷۲ درصد گاز مصرفی کشور نیز از میدانهای گازی این استان تأمین میشود. همچنین بوشهر در سال ۱۴۰۳ رتبه نخست تحقق درآمدهای مالیاتی کشور را کسب کرد و پیشبینی میشود این جایگاه در سال جاری نیز حفظ شود.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش صنایع استان در ارزآوری کشور بیان کرد: پتروشیمیهای فعال استان در سال گذشته ۱۱۸ میلیارد دلار ارزآوری داشتند و این در حالی است که مردم استان همزمان با تداوم فعالیتهای تولیدی، در جریان تجاوز دشمن نیز ۶۱ شهید و تعدادی جانباز تقدیم کردند، اما هیچ شهری تخلیه نشد.
زارع از تلاشهای کادر درمان استان در روزهای جنگ و حملات دشمن قدردانی کرد و گفت: خدمات مجاهدانه پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت، همراه با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی، شبکههای بهداشت، بیمارستانها و مراکز درمانی، موجب شد خدمات سلامت بدون وقفه به مردم ارائه شود.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشت نیز خدماتی همچون مراقبتهای مادر و کودک، واکسیناسیون، برنامههای پیشگیرانه و نظارتهای بهداشتی حتی در دورافتادهترین مناطق استان بدون وقفه انجام شد.
استاندار بوشهر با اشاره به کمبود زیرساختهای درمانی استان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه استان بوشهر از نظر نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت در رتبه آخر کشور قرار دارد، اما عملکرد مطلوب کادر درمان موجب افزایش اعتماد مردم شده و مراجعه بیماران به استانهای همجوار، بهویژه فارس، کاهش یافته است؛ بهگونهای که ضریب اشغال تختهای بیمارستانی استان به حدود ۷۰ درصد رسیده است.
وی تأمین تجهیزات درمانی در سال گذشته را از عوامل مهم ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست و افزود: پروژههای مهمی از جمله بیمارستان جایگزین حضرت فاطمه زهرا (س)، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان، بیمارستان اعصاب و روان و همچنین بیمارستانهای عسلویه و کنگان در دست اجرا هستند.
زارع تصریح کرد: اعتبارات سهم استان برای این پروژهها به طور کامل تأمین شده و بر اساس برنامهریزی انجامشده، عملیات ساختمانی سه پروژه اصلی شامل بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س)، بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان و بیمارستان اعصاب و روان تا پایان سال یا حداکثر اوایل بهار آینده به اتمام خواهد رسید.
وی با قدردانی از وزیر بهداشت برای موافقت با تأمین تجهیزات پزشکی و صدور مجوز جذب نیروی انسانی مورد نیاز این مراکز درمانی، اظهار امیدواری کرد با بهرهبرداری از این طرحها، شاخصهای سلامت و کیفیت خدمات درمانی در استان بیش از پیش ارتقا یابد.
استاندار بوشهر در پایان با تأکید بر همدلی مسئولان استان گفت: با همکاری نماینده ولیفقیه در استان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری و مجموعه مدیران اجرایی، امیدواریم با عبور از شرایط دشوار کنونی، زمینه ارتقای همه شاخصهای توسعه و سلامت در استان بوشهر فراهم شود.
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