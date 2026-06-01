به گزارش خبرگزاری مهر، اللهکرم اخلاقی در دیدار با وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده اظهار کرد: اجرای صحیح طرح نظام ارجاع، باعث کاهش مراجعات غیرضروری به اورژانس بیمارستانها و همچنین مدیریت بهتر هزینههای درمان و کاهش ازدحام مراکز تخصصی و افزایش کیفیت خدمات سلامت میشود که با پیگیریهای استاندار محترم، این طرح با کیفیت مطلوبی در استان اجرا می شود.
وی افزود: بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در جنگ تحمیلی رمضان دچار آسیب شده که با تلاش مستمر مدیریت استان و حمایت وزارت بهداشت، بازسازی این مجموعه در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم انجام شده که انتظار میرود اعتبارات در زمان مقرر تخصیص یابد تا خللی در روند بازسازی انجام نشود.
استاندار بوشهر با همراهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با وزیر بهداشت دیدار و در ارتباط با توسعه زیرساختهای درمانی استان، تکمیل پروژههای نیمهتمام درمانی، تجهیز بیمارستانها، تامین نیروی انسانی و نظام ارجاع و پزشک خانواده بحث و تبادل نظر شد.
