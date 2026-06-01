  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۵

میرزایی: بعثت مردم در متن جامعه راهبردی برای ساخت تمدن اسلامی است

میرزایی: بعثت مردم در متن جامعه راهبردی برای ساخت تمدن اسلامی است

رشت- عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره بر ضرورت حضور مردم در صحنه اجتماع و نقش آن در تمدن‌ سازی، گفت: بعثت مردم در متن جامعه، راهبردی برای ساخت تمدن اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان میرزایی فشالمی با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی شامگاه دوشنبه با اشاره به ضرورت مبعوث شدن مردم به مسئولیت اجتماعی و تقویت فرهنگ مطالبه‌گری، اظهار کرد: تحقق تمدن ایرانی‌اسلامی بدون حضور فعال و آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست و مردم باید نقش خود را در ساخت آینده این تمدن ایفا کنند.

استاد دانشگاه با بیان اینکه تجمعات مردمی باید به پناهگاه مطالبه‌گری تبدیل شود، افزود:حضور مردم در اجتماع نباید صرفاً به یک کنش مقطعی و کانالیزه‌شده محدود بماند،این حضور باید بستری برای مقابله با فقر، گناه، اختلاس و دیگر آسیب‌های اجتماعی باشد و به بازگشت به اهداف اصلی انقلاب اسلامی کمک کند.

وی با اشاره به اینکه مردم پشتوانه اصلی نظام، انقلاب و ایران هستند، تصریح کرد: هرچه فاصله میان مردم و حاکمیت کمتر شود، امکان تحقق اهداف کلان انقلاب و حرکت به سمت جامعه‌ای پویا و تمدن‌ساز بیشتر خواهد شد و باید از ظرفیت واقعی مردم در مسیر پیشرفت کشور بهره گرفت.

میرزایی با گرامیداشت شهدای رسانه ای چون شهید آوینی، سید اهل قلم، و سردار شهید نائینی که نمونه‌هایی از تأثیرگذاری جریان رسانه‌ای و فرهنگی در دفاع از ارزش‌ها هستند، اظهار کرد: متخصصان رسانه در ایجاد قدرت بازدارندگی در برابر دشمن، می‌توانند با تولید اثرگذاری فکری و فرهنگی، نقشه‌های دشمن را خنثی کنند.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم در متن جامعه می‌تواند به یک راهبرد تمدنی تبدیل شود،افزود: اگر مردم به‌صورت فعال، آگاه و مطالبه‌گر در صحنه بمانند، می‌توان از دل همین حضور اجتماعی، مسیر ساخت تمدن اسلامی را هموار کرد.

کد مطلب 6847485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها