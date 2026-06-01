به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند دوشنبه شب در نشست با مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر اظهار کرد: همافزایی و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای متولی حوزه مسکن در دستور کار است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تأکید بر اهمیت حمایت از خانوارهای کمدرآمد، اظهار داشت: تأمین مسکن مناسب برای اقشار نیازمند از اولویتهای بنیاد مسکن است و در این مسیر، تعامل و همکاری میان دستگاههای اجرایی نقش تعیینکنندهای در تسریع روند اجرای برنامهها دارد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر نیز با اشاره به ظرفیتهای موجود در شهر جدید عالیشهر برای اجرای طرحهای مسکن، بر آمادگی این مجموعه برای همکاری و هماهنگی با بنیاد مسکن در راستای رفع مشکلات و تعیین تکلیف متقاضیان واجد شرایط تأکید کرد.
در این نشست آخرین وضعیت پروژهها و برنامههای مرتبط با تأمین مسکن اقشار کمدرآمد مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکارهای رفع موانع موجود در مسیر اجرای این طرحها بررسی شد.
در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم همکاریهای مشترک و پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با تأمین و واگذاری مسکن به اقشار کمدرآمد به منظور دستیابی به نتایج مطلوب و تسریع در روند خدمترسانی به جامعه هدف تأکید کردند.
نظر شما