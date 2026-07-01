به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند چهارشنبه شب در نشست بررسی روند اجرای پروژههای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد در استان بوشهر ، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای تأمین مسکن، اظهار کرد: تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد از اولویتهای مهم بنیاد مسکن است و تمامی ظرفیتها برای تحقق اهداف پیشبینی شده در این حوزه به کار گرفته خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: هماهنگی مستمر میان ستاد استان و شهرستانها، نظارت دقیق بر روند اجرا و رفع موانع موجود، نقش مهمی در تسریع عملیات ساخت و بهرهبرداری از واحدهای مسکونی خواهد داشت.
وی، با اشاره به برنامههای حمایتی بنیاد مسکن در حوزه مسکن اقشار کمدرآمد، خاطرنشان کرد: تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای قانونی، تسهیلات موجود و همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه خانهدار شدن خانوادههای واجد شرایط در استان بوشهر بیش از گذشته فراهم شود.
در این نشست که به صورت ویدئوکنفرانس با مدیران بنیاد مسکن شهرستانها برگزار شد ، آخرین وضعیت پیشرفت طرحها، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در روند ساخت واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما