فرماندار تنگستان: ایمنی سواحل ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل تنگستان با اشاره به اهمیت ساماندهی مطلوب نوار ساحلی، اظهار کرد: برقراری آرامش و ایجاد فضایی ایمن برای شهروندان از مهمترین اولویتها در مدیریت سواحل است و دستگاههای اجرایی باید در این زمینه با هماهنگی و برنامهریزی منسجم عمل کنند.
وی با تأکید بر لزوم استمرار پیگیریها، خواستار برگزاری جلسات ساماندهی سواحل با فاصله زمانی کمتر شد و افزود: بررسی و رفع مشکلات موجود در سواحل نباید بهصورت مقطعی انجام شود، بلکه لازم است این موضوع بهصورت مستمر و هدفمند دنبال شود.
سلیمانی بر ضرورت نصب تابلوهای راهنما در شناگاههای مجاز و غیرمجاز تأکید کرد و گفت: شهروندان باید از وضعیت شناگاهها و همچنین ساعات حضور غریقنجات بهطور دقیق مطلع باشند تا زمینه کاهش حوادث احتمالی فراهم شود.
برگزاری دورههای آموزشی
فرماندار تنگستان در ادامه با اشاره به اهمیت تقسیم وظایف و هماهنگی بیشتر میان دستگاهها، بر تشکیل کمیتههای ساماندهی سواحل تأکید کرد و این اقدام را گامی مؤثر در جهت پیگیری تخصصیتر امور دانست.
وی همچنین بر برگزاری دورههای آموزشی در زمینه نجات غریق و آشنایی با دریا برای شهروندان و عوامل مرتبط تأکید کرد و افزود: ارتقای سطح آگاهی عمومی در این حوزه میتواند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و افزایش ایمنی سواحل داشته باشد.
