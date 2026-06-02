به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد که زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۲ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، بامداد سهشنبه سواحل جنوبی ایتالیا را به لرزه درآورده است.
این سازمان عمق این زمین لرزه را ۲۴۷ کیلومتری زمین اعلام کرد.
این سازمان زمین شناسی افزود که کانون این زمینلرزه در ۳۸ کیلومتری شهر «کوزنتسا» واقع در منطقه «کالابریا» بوده است.
از سوی دیگر، «مرکز تحقیقات زمینشناسی آلمان» (GFZ) نیز با اندکی تفاوت، قدرت این زمین لرزه را ۶.۱ ریشتر اعلام کرد.
بر اساس گزارش این مرکز، زمینلرزه مذکور در عمق ۲۵۳ کیلومتری زمین رخ داده است.
با وجود قدرت بالای این زمینلرزه، به دلیل عمق زیاد آن، تاکنون هیچگونه گزارشی از خسارات مالی یا تلفات جانی احتمالی منتشر نشده است.
