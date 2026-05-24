به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، بر اساس گزارش رسمی مرکز لرزهنگاری اروپا-مدیترانه بزرگی این زلزال ۵.۲ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ثبت شده است.
هنوز گزارش رسمی و دقیقی از سوی سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه ترکیه درباره حجم خسارات مالی احتمالی یا تلفات جانی ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده و تیمهای ارزیاب در حال بررسی منطقه هستند.
آبان ماه سال گذشته نیز زمین لرزهای به بزرگی ۶.۱ ریشتر غرب ترکیه را لرزاند.
مرکز این زمین لرزه استان بالکسیر در غرب ترکیه بوده و عمق آن ۱۰ کیلومتری زمین بود.
