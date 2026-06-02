به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی در برنامه تلویزیونی گفت: در جنگ ۱۲ روزه امام شهیدمان میکروفون دست میگرفتند با مردم صحبت میکردند و به آنان آرامش میدادند؛ البته نمیگوییم اسرار را بگویید مردم هم این انتظار را ندارند ولی به مردم گزارشی از وضعیت بدهید تا دشمن نتواند سوء استفاده کند.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران خطاب به مردم افزود: با اعتماد به خدا و ایمان به خدا، رزمندگان و فرزندان شما در نیروهای مسلح هم قدرت دارند، هم توانمندی بالایی دارند و هم اراده بهکارگیری این قدرت را دارند.
حاجی صادقی ادامه داد: آنان با تمام وجود و با تمام اعتقاد، ایمان، اراده و آمادگی رزمی، آمادگی کامل دارند و دستها واقعاً روی ماشههاست.
وی افزود: اگر بار دیگر لازم شد و اقتضای نظام جمهوری اسلامی ایجاب کرد، دشمنان ما خواهند دید که این بار رزمندگان ما پاسخهای محکمتر و خیرهکنندهتری برای دشمنان خواهند داشت، انشاءالله.
حاجیصادقی ادامه داد: در برابر هیچ دشمن متجاوزی بدون عکسالعمل نخواهیم بود.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: امام شهیدمان و حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای همان راهی را دنبال میکنند که امام(ره) به ما آموخت؛ اینکه ما در برابر هیچ دشمن متجاوزی نسبت به هیچ حرکتی بدون عکسالعمل نخواهیم بود.
وی گفت: حتماً این عکسالعملها، همانند گذشته، برای دشمنان پشیمانکننده و برای آنان ذلیلکننده خواهد بود.
وی ادامه داد: مردم ما مطمئن باشند پیمانی که رزمندگان ما، عزیزان ما در همه نیروهای مسلح، در صحنههای مختلف در شرق و غرب کشور و در همه عرصهها با امام خود و با این مردم بستهاند، پابرجاست.
نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران گفت: آنچه دشمن را در همه صحنهها شکست داده، حضور مردم در میدان و ایستادگی ملت ایران بوده است.
وی افزود: مذاکره زمانی قابل قبول است که در تعارض با این دو اصل نباشد و در امتداد همان مسیر حرکت کند.
وی ادامه داد: حتی اگر مذاکرهای صورت گیرد، هدف آن احقاق حقوق ملت ایران است و جمهوری اسلامی هرگز از اصول و مبانی خود در مواجهه با دشمنان عقبنشینی نخواهد کرد.
حاجی صادقی گفت: ملت ایران هرگز جنایتها و ظلمهای آمریکا را فراموش نخواهد کرد و دشمنی با استکبار و رژیم صهیونیستی پایانپذیر نیست.
وی افزود: تجربه و آموزههای قرآنی به ما نشان داده است که نباید به دشمن اعتماد کرد. آمریکا نهتنها دشمن ملت ایران است، بلکه بارها ثابت کرده که به وعدههای خود پایبند نیست؛ از این رو مردم و مسئولان کشور حق دارند به هیچیک از وعدهها و سخنان دشمن اعتماد نکنند.
