به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی سخنران مراسم بزرگداشت شهید سرلشکر محمد پاکپور ، اظهار کرد: شهید پاکپور از فرماندهان برجسته و تأثیرگذار سپاه بود که نقش مهمی در شکل‌گیری و تقویت نیروی زمینی سپاه ایفا کرد؛ نیرویی که امروز به تعبیر دشمنان، به خار چشم استکبار تبدیل شده است.

وی‌ ادامه داد: امروز نیروی زمینی سپاه، همانند سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از اقتدار و آمادگی بالایی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که دشمنان تهدید به عملیات زمینی می‌کنند، اما هرگز جرأت عملی کردن این تهدیدها را نخواهند داشت. رزمندگان نیروی زمینی سپاه با انگیزه و آمادگی کامل در میدان حضور دارند و برای مقابله مستقیم با دشمن لحظه‌شماری می‌کنند.

حجت الاسلام حاجی‌صادقی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید پاکپور گفت: او مصداق واقعی «اشداء علی الکفار» بود و در برابر دشمنان، روحیه‌ای قاطع، انقلابی و سازش‌ناپذیر داشت. دشمنان نیز به خوبی از نقش و جایگاه این شهید آگاه بودند و به همین دلیل تلاش‌های فراوانی برای ضربه زدن به او انجام دادند.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تحولات منطقه افزود: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران توانسته است استکبار جهانی را با همه امکانات و توان نظامی‌اش وادار به پذیرش شکست کند، نتیجه ایستادگی، مقاومت و روحیه جهادی ملت ایران و نیروهای مسلح است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه همچنین به عملیات‌های اخیر نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: دشمنان تلاش کردند با اقدامات مختلف، از جمله تحرکات دریایی، فشارهایی را وارد کنند، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، از جمله نیروی دریایی، پاسخ قاطع و مؤثری به این اقدامات دادند.

حاجی‌صادقی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته بارها دشمنان را در راهبردها و اهدافشان شکست داده است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی، آمریکا را از جایگاه ابرقدرتی به زیر کشیده و موجب عزت و آبروی اسلام در جهان شده است.

وی هشدار داد: دشمنان تلاش می‌کنند با تحریف واقعیت‌ها، شکست‌های خود را به‌عنوان پیروزی جلوه دهند، اما واقعیت این است که امروز رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری موجودیت خود را در خطر می‌بیند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه ادامه داد: ملت ایران برای خدا قیام کرده، انقلاب کرده و در مسیر مقاومت ایستاده است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در پیام خود به حجاج فرمودند، باور به «الله‌اکبر»، اعتقاد به امام زمان(عج) و ایمان به فرهنگ شهادت، رمز پیروزی ملت ایران است.

وی درباره مذاکرات نیز گفت: جمهوری اسلامی ایران اگر وارد مذاکره می‌شود، از موضع اقتدار و به نمایندگی از یک ملت پیروز وارد میدان می‌شود، نه از موضع ضعف. در عین حال، هیچ اعتمادی به آمریکا وجود ندارد، چرا که این کشور بارها نشان داده به هیچ تعهد و پیمانی پایبند نیست.

حاجی‌صادقی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز با آمریکا و رژیم صهیونیستی رابطه دوستی نخواهد داشت و مذاکره نیز به معنای اعتماد یا دوستی با دشمن نیست.

وی در پایان با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: انتشار این پیام در شرایط حساس منطقه و در حالی که دشمنان تلاش داشتند جمهوری اسلامی ایران را در فشار قرار دهند، نشان‌دهنده اقتدار، آرامش و اشراف کامل رهبر انقلاب بر شرایط بود؛ پیامی که بازتاب گسترده‌ای در میان دشمنان نیز داشت.