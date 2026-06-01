به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه و مهاجران یمن در بیانیه‌ای تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای گسترش تحریم‌های اعمال‌شده علیه جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی را محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود تصریح کرد که تصمیم اخیر اتحادیه اروپا با برخی مواضع مثبت کشورهای اروپایی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، به‌ویژه مواضع اسپانیا و نیز با تظاهرات گسترده مردمی در کشورهای اروپایی در حمایت از ملت فلسطین، در تضاد قرار دارد.

در ادامه این بیانیه آمده است که مشارکت فعالان متعدد اروپایی در کارزارهایی نظیر ناوگان آزادی جهانی با هدف شکستن محاصره تحمیلی علیه غزه، نشان‌دهنده فاصله میان افکار عمومی اروپا و تصمیمات رسمی برخی دولت‌ها و نهادهای اروپایی است.

وزارت امور خارجه یمن همچنین این موضع شورای اتحادیه اروپا را همزمان با ادامه جنگ و کشتار روزانه علیه ملت فلسطین، به‌ویژه در نوار غزه، ارزیابی کرد و افزود: این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که رژیم صهیونیستی همچنان به اشغالگری، گسترش تجاوزات و تشدید محاصره علیه مردم فلسطین ادامه می‌دهد.

در این بیانیه با اشاره به تحولات میدانی اخیر آمده است: ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، از جمله مصادره زمین‌ها، ایجاد شهرک‌های جدید، تخریب منازل و مزارع و همچنین بازداشت‌ها و یورش‌های روزانه، بیانگر ماهیت تجاوزکارانه این رژیم است.

وزارت خارجه یمن همچنین تأکید کرد که تصمیم اخیر اتحادیه اروپا در حالی اتخاذ شده که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان نیز در حال تشدید است و این مسئله، ابعاد گسترده‌تر سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده این رژیم در منطقه را آشکار می‌کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مجموعه تحولات اخیر، نشان‌دهنده بی‌اعتنایی رژیم صهیونیستی به همه هنجارها، کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی است؛ مسئله‌ای که چهره واقعی این رژیم و حامیان آن را بیش از پیش آشکار ساخته است.

وزارت امور خارجه یمن در پایان بار دیگر بر حمایت خود از ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی تأکید کرد و افزود: این‌گونه مواضع و تصمیمات، اراده ملت فلسطین را در مسیر دستیابی به حقوق مشروع خود تضعیف نخواهد کرد.