به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سهشنبه در بازدید میدانی از پروژه تکمیل، بهسازی و اجرای واریانت محور اهرم–فراشبند، بر ضرورت تسریع در روند اجرایی این طرح تأکید کرد و این محور را یکی از مسیرهای مهم و راهبردی استان بوشهر دانست.
سلیمانی در جریان این بازدید از جاده خروجی اهرم که هماکنون عملیات اجرایی آن در حال انجام است و همچنین فازهای ۱ و ۲ مسیر اهرم به فراشبند، اظهار کرد: این محور یک مسیر استراتژیک است که استان بوشهر را به استان فارس متصل میکند و از این رو، تنها برای شهرستان تنگستان اهمیت ندارد بلکه برای کل استان بوشهر یک مسیر حیاتی و دارای اولویت است، این پروژه، در حقیقت یک پروژه استانی محسوب میشود و باید با نگاه ملی و فرابخشی به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به تداوم خدمترسانی در شرایط مختلف افزود: در جنگ اخیر و پس از آن نیز روند خدمترسانی به مردم متوقف نشد و پروژههای عمرانی، از جمله همین طرح، با وجود همه محدودیتها در حال اجرا بودهاند که این موضوع نشان میدهد دستگاههای اجرایی و پیمانکاران باید با جدیت بیشتری پای کار باشند تا مردم هرچه زودتر از ثمرات این پروژه بهرهمند شوند.
فرماندار تنگستان با بیان اینکه تکمیل این محور نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و توسعه ارتباطات بیناستانی خواهد داشت، گفت: بهسازی این مسیر علاوه بر تسهیل حملونقل، در رونق اقتصادی منطقه، تسهیل جابهجایی کالا و مسافر و افزایش ضریب ایمنی جادهای نیز اثرگذار است.
سلیمانی همچنین ضمن بررسی میدانی روند پیشرفت عملیات اجرایی، بر لزوم رفع موانع احتمالی، هماهنگی میان دستگاههای مرتبط و پیگیری مستمر تا تکمیل نهایی پروژه تأکید کرد و از مسئولان مربوط خواست گزارش پیشرفت کار را بهصورت منظم ارائه دهند.
