  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۵

فرماندار تنگستان: پروژه‌های عمرانی بدون وقفه در حال اجرا است

فرماندار تنگستان: پروژه‌های عمرانی بدون وقفه در حال اجرا است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: در جنگ اخیر و پس از آن نیز روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد و پروژه‌های عمرانی، با وجود همه محدودیت‌ها در حال اجرا بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه‌شنبه در بازدید میدانی از پروژه تکمیل، بهسازی و اجرای واریانت محور اهرم–فراشبند، بر ضرورت تسریع در روند اجرایی این طرح تأکید کرد و این محور را یکی از مسیرهای مهم و راهبردی استان بوشهر دانست.

سلیمانی در جریان این بازدید از جاده خروجی اهرم که هم‌اکنون عملیات اجرایی آن در حال انجام است و همچنین فازهای ۱ و ۲ مسیر اهرم به فراشبند، اظهار کرد: این محور یک مسیر استراتژیک است که استان بوشهر را به استان فارس متصل می‌کند و از این رو، تنها برای شهرستان تنگستان اهمیت ندارد بلکه برای کل استان بوشهر یک مسیر حیاتی و دارای اولویت است، این پروژه، در حقیقت یک پروژه استانی محسوب می‌شود و باید با نگاه ملی و فرابخشی به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به تداوم خدمت‌رسانی در شرایط مختلف افزود: در جنگ اخیر و پس از آن نیز روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشد و پروژه‌های عمرانی، از جمله همین طرح، با وجود همه محدودیت‌ها در حال اجرا بوده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران باید با جدیت بیشتری پای کار باشند تا مردم هرچه زودتر از ثمرات این پروژه بهره‌مند شوند.

فرماندار تنگستان: پروژه‌های عمرانی بدون وقفه در حال اجرا است

فرماندار تنگستان با بیان اینکه تکمیل این محور نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و توسعه ارتباطات بین‌استانی خواهد داشت، گفت: بهسازی این مسیر علاوه بر تسهیل حمل‌ونقل، در رونق اقتصادی منطقه، تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و افزایش ضریب ایمنی جاده‌ای نیز اثرگذار است.

سلیمانی همچنین ضمن بررسی میدانی روند پیشرفت عملیات اجرایی، بر لزوم رفع موانع احتمالی، هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مستمر تا تکمیل نهایی پروژه تأکید کرد و از مسئولان مربوط خواست گزارش پیشرفت کار را به‌صورت منظم ارائه دهند.

کد مطلب 6847562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
      0 0
      پاسخ
      انشالله تعالی تبدیل به یک مسیر کریدوری را خواستاریم...___ محور اهرم به دلوار در امتداد این مسیر به یک مسیر تجارت دریایی تبدیل شود...

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها